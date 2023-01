"La fin du genre ?" : Document sur la non-binarité le 8 février 2023 sur France 2

À voir sur France 2 mercredi 8 février 2023 dans la case documentaire "Infrarouge", le film "La fin du genre ?" de Ted Anspach et Maya Anaïs Yataghène. Un voyage intime pour comprendre sans juger...

La non-binarité. Un nouveau mot qui "buzz" dans les médias et sur la toile.

Les personnes non-binaires, ne se reconnaissent ni homme ni femme, ou tantôt l’un tantôt l’autre, parfois les deux en même temps.

Selon un sondage Yougov 14% des Français de 18/44 ans ne se reconnaitraient pas dans la binarité homme/femme. S’agit-il d’un effet de mode ou d’une nouvelle réalité sociale ? La notion de genre est-elle vouée à disparaître ?

Ce documentaire de 52 minutes est un voyage intime pour comprendre sans juger. Construit sur le mode du portrait croisé, il nous entraîne à la rencontre d’Ange, Sophie, Perséphone et Lou.

Quatre parcours, quatre singularités, quatre personnes filmées pendant une année entière.

Naissance d’un enfant, rencontre amoureuse, confrontation avec l’incompréhension familiale, prise d’hormones pour se construire un corps qui correspond à leur ressenti … toutes et tous se livrent sans fard à la caméra. Pour toutes ces personnes, la non-binarité résonne comme une libération. Mais, c‘est aussi un combat quotidien pour rejeter les stéréotypes de genre, exister en dehors des cases et parfois affronter le regard des autres.

Le commentaire est minimaliste pour laisser toute leur place aux témoignages. Les paroles sont fortes. Sans concession tout comme les personnages. Iels ne cherchent ni à convaincre ni à plaire, mais à livrer leur part de vérité.

Au fil de la narration leur questionnement devient universel : aujourd’hui qu’est-ce que le féminin, qu’est-ce que le masculin ?

Note d'intention de Ted Anspach et Maya Anaïs Yataghène

Le 29 juin 2018, Arnaud Gauthier-Fawas, à l’époque administrateur de l'inter-LGBT, est l’invité de l’émission Arrêt sur Images. Alors que le présentateur souligne que « quatre hommes » sont présents sur le plateau et que la parité n’est pas respectée, celui qui se revendique « non-binaire » s’emporte subitement face à Daniel Schneidermann : « Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis non-binaire », déchaînant les réactions sur Twitter et entrainant bon nombre de parodies. Des buzz comme celui-ci il y en a eu d’autres depuis ... Et si, plutôt que de condamner ces personnes au tribunal des réseaux sociaux, on prenait le temps de les écouter vraiment ?

Pendant une année entière, nous nous sommes immergés dans le quotidien de quatre personnes non-binaires. Notre objectif : comprendre sans juger.

Les quatre intervenants que vous avons suivi ont des parcours singuliers : Ange, 22 ans, se définit tantôt homme, tantôt femme. Sophie, 42 ans, se genre au masculin et attend un heureux évènement avec sa compagne. Lou, trans non-binaire, entame sa transition. Perséphone, lui, module son apparence masculine ou féminine au gré de son ressenti. Ecoutons leur parole forte et touchante.

Chaque intervenant se met à nu et nous livre sa part de vérité.