"Commandant Charcot : Croisière Polaire High-Tech dans les glaces" sur RMC Découverte lundi 30 janvier 2023

Lundi 30 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Commandant Charcot : Croisière Polaire High-Tech dans les glaces", un documentaire inédit réalisé par Pascal Richter et Léa Schlesinger, avec la collaboration de Guilain Depardieu.

Il est le premier navire français à avoir atteint le pôle Nord en 2021 et le seul bateau de croisière capable de naviguer dans la banquise la plus épaisse de l’océan Arctique et dans les mers les plus hostiles de l’Antarctique. Son nom : « Le commandant Charcot ».

Six ans de chantier à travers l’Europe, des centaines d’ingénieurs et d’ouvriers, des technologies jusqu’alors jamais installées sur un bateau de croisière, la conception et la fabrication de ce navire ont nécessité la mise en oeuvre de moyens exceptionnels. Pour découvrir les secrets de ce paquebot unique au monde, les équipes de ce documentaire ont été autorisées à embarquer à bord lors d’une croisière de dix jours autour de l’Archipel du Svalbard dans le Grand Nord.

Grâce à un accès exclusif et inédit aux installations les plus sensibles du bateau, à des images de synthèse et aux témoignages de ceux qui ont participé à sa conception, le documentaire « Commandant Charcot : Croisière Polaire High-Tech dans les glaces » va vous faire comprendre pourquoi ce navire est le seul navire de sa catégorie à pouvoir se rendre dans les eaux du pôle Nord et du pôle Sud.

Quelles sont les technologies qui lui permettent de naviguer en marche arrière pour creuser son propre chemin à travers la banquise ? Comment sa coque peut-elle supporter la pression extrême de la glace ? Et comment peut-il produire sa propre électricité ou sa propre eau potable pour rester en autonomie totale pendant plus de deux mois dans les zones les plus reculées de la planète ?

Embarquez à bord du Commandant Charcot pour une aventure au coeur de la banquise et pour découvrir ce navire hors norme qui est déjà entré dans la légende, lundi 30 janvier 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.