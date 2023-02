"Énergie nucléaire : L'éternel débat" sur ARTE mardi 7 février 2023 (vidéo)

Comment expliquer les trajectoires divergentes de la France et de l’Allemagne sur la question du nucléaire civil ? Une enquête éclairante sur les enjeux d’un épineux débat, qui remonte jusqu’aux prémices de l’ère atomique, à découvrir mardi 7 février 2023 à 20:55 sur ARTE.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire civil a fait naître l’espoir d’un monde en plein essor. Face à la crise pétrolière du début des années 1970, la France mise pleinement sur cette nouvelle énergie pour sa production d’électricité ; l’Allemagne, quant à elle, s’y engage tout en poursuivant l’exploitation de son sous-sol.

Mais de part et d’autre du Rhin, la population se montre méfiante face à une technologie dont les retombées restent difficiles à anticiper : à Flamanville et La Hague, à Gorleben et Brokdorf, le mouvement antinucléaire commence à s’organiser. La catastrophe de Tchernobyl, en 1986, achève de cristalliser les tensions, notamment en Allemagne où l’opposition ne cesse de grandir.

Aujourd’hui, la rentabilité des centrales – au démantèlement bien plus long et coûteux que prévu – est fortement questionnée ; au lendemain de Fukushima, Angela Merkel annonce que son pays abandonne définitivement l’atome. Mais alors que l’Europe traverse une crise énergétique sans précédent, et que le nucléaire passe pour une énergie propre, rien n’est gravé dans le marbre…

À rebours de ses objectifs, l’Allemagne vient ainsi de prolonger le fonctionnement de ses trois dernières centrales.

Huit décennies de débat

Défendue ou combattue, favorisée ou redoutée, l’énergie nucléaire a toujours fait l’objet de controverses.

Remontant jusqu’aux prémices de l’ère atomique et sollicitant l’expertise de nombreux intervenants, ce documentaire revient sur huit décennies d’un débat dont les enjeux – politiques, économiques, écologiques – diffèrent de part et d’autre du Rhin. C

entralisme de l’État, richesse des ressources naturelles, importance du complexe militaro-industriel, héritages culturels : autant de facteurs qui expliquent les décisions prises au cours des dernières décennies et l’importance des résistances populaires.