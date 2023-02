"Les Brown : génération Alaska" : La saison 6 diffusée sur RMC Story à partir du 7 février 2023

Mardi 7 février 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir les 3 premiers épisodes de la 6ème saison inédite de la série documentaire “Les Brown : génération Alaska”.

Au plus profond de la nature hostile de l'Alaska, une famille unique vit à l'état sauvage, à l'écart de toute civilisation : les Brown.

Bill, Ami et leurs sept enfants ont développé leurs propres coutumes, leur propre dialecte et leur propre méthode de survie. Depuis leur plus jeune âge, les enfants vivent en dehors du monde moderne, dans une maison qu'ils ont construit eux-mêmes, sans eau courante ni électricité.

Autosuffisants, les Brown vivent si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six à neuf mois en totale autarcie. Fiers de leur mode de vie, ils ne veulent pour rien au monde y renoncer et sont soudés face à l'adversité.

21:10 Épisode 6x01 Merveilles de l'ouest



Quelques semaines avant que l'incendie ne menace le Homestead des Brown, Billy rallie la famille à la prochaine étape monumentale du North Star Ranch, notamment la découverte de mines d'or sur le terrain.

22:05 Épisode 6x02 Terre brulée



Après que le feu de forêt ait ravagé la montagne, la famille Brown retourne à sa ferme pour évaluer les dégâts que le feu a laissés dans son sillage. En constatant la destruction, ils doivent décider si le rêve vaut la peine d'être poursuivi

23:00 Épisode 6x03 L'appel du large



Une tempête s'abat sur l'île de Chichagof et menace la sécurité de la famille Brown qui part en voyage pour ramener un nouveau membre à Browntown, tandis que le frère aîné Matt rentre à la maison pour un nouveau départ