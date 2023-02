"Hors de contrôle" : « Parcs d'attraction, de la folie au cauchemar » sur RMC Découverte mardi 7 février 2023

Mardi 7 février 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire "Hors de contrôle" : « Parcs d'attraction : de la folie au cauchemar » réalisé par Clara Losi.

« Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? » titrait le célèbre film. La formule s'applique parfaitement aux manèges à sensation. Quand le conducteur n'est pas de ceux qui embarquent à bord de l'engin, gare à la sécurité.

Ce deuxième volet de la série documentaire "Hors de contrôle", consacré aux parcs d’attractions, explore trois nouveaux types de manèges à travers trois accidents.

Il y a cet adolescent tombé du Freefall, la tour de chute libre la plus haute du monde, puis cette femme éjectée de l'Himalaya, un manège circulaire tournant à pleine vitesse et enfin les membres de cette famille au parc Dreamworld en Australie, tombés de leur radeau au très mauvais endroit du parcours aquatique.

Pour chacune de ces histoires, les constructeurs, les ingénieurs et les proches des victimes sont interrogés. Ils pointent les causes, analysent les aspects techniques, tout en déroulant le scénario toujours dramatique des évènements.

"Hors de contrôle" : « Parcs d'attraction : de la folie au cauchemar » un document inédit à voir sur RMC Décoverte mardi 7 février 2023 à 21:10.

En seconde partie de soirée, RMC Découverte rediffusera le numéro "Hors de contrôle" : « Cauchemars au parc d'attraction »

Depuis plus de deux siècles, les parcs d'attractions et leurs manèges à sensations fortes attirent les foules. À chaque tour, ces monstres d'acier promettent des virées repoussant toujours plus loin les lois de la physique. Mais il suffit d'une petite erreur, d'une simple faille, pour que la fête tourne au cauchemar.

À l'aide du témoignage d'experts et de victimes, cet épisode inédit d'« Hors de contrôle » explore ces machines complexes imaginées par les plus grands ingénieurs mais hélas pas infaillibles