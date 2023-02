"Poutine-Zelensky, deux hommes en guerre" sur ARTE mardi 7 février 2023

Comment Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se sont-ils transformés en chefs de guerre ? Portraits croisés des deux présidents à découvrir sur ARTE mardi 7 février 2023 à 22:35.

Lorsque le conflit entre l’Ukraine et la Russie est monté en intensité et a abouti à l’invasion du 24 février 2022, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se sont retrouvés propulsés sur le devant de la scène géopolitique mondiale.

Les deux présidents partagent depuis une énorme responsabilité : leurs décisions ont des conséquences sur la vie de millions de personnes. Quelles personnalités se cachent derrière les deux hommes politiques ? Comment ont-ils endossé leur rôles de chef de guerre et par quels moyens tentent-ils de rassembler leur population derrière eux ?

Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Zelensky apparaît toujours en héros, qui maîtrise à la perfection l’art de la communication et du storytelling. De son côté, Poutine semble avoir été pris au dépourvu par la résistance des Ukrainiens.

La réalisatrice Claire Walding (Guerre du Donbass, le drame ukrainien) propose une incursion dans les discours et les stratégies des deux présidents.

À l’aide d’images provenant de médias ukrainiens et russes, d’interviews menées avec des experts internationaux, notamment les journalistes politiques Evguenia Albats et Catherine Belton, ainsi que le philosophe ukrainien Volodymyr Yermolenko, ce documentaire tente de décrypter le rôle endossé par les deux présidents au cours de cette année de guerre.