"Le génie français" : Canaux et Tunnels de tous les records, lundi 6 février 2023 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 6 février 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la collection documentaire "Le génie français" consacré aux canaux et aux tunnels.

21:10 Épisode 1x03 Les canaux de tous les records

Des milliers de kilomètres de tranchées partout en France, des ouvrages d'arts exceptionnels par centaines, des inventions révolutionnaires et des chantiers titanesques sur des décennies, les canaux, depuis le 17eme siècle font partis des plus grandes réalisations que l'homme n'ait jamais construit. Trois d'entre eux ont amené les bâtisseurs à se surpasser et sont entrés dans la légende du génie civil.

Le canal du Midi... Ce joyau de l’ingénierie française, qui relie Toulouse à la Méditerranée.

Le grand canal d'Alsace qui est doté des dernières technologies pour produire de l'électricité.

Le canal latéral à la Loire est un concentré des ouvrages d'arts réputés impossible à réaliser.

Ces trois canaux sont des aventures humaines où la technologie a permis d'amener l'eau, là où personne ne l'avait jamais fait !

22:30 Épisode 1x01 Les tunnels de tous les records

Pour franchir les mers et les montagnes qui nous séparent des pays voisins, le génie civil français a repoussé les limites de la construction souterraine et bâti des tunnels que l'on croyait impossibles.

Cet épisode de "Génie français" nous plonge au coeur des chantiers titanesques de trois tunnels français : le tunnel du Mont-Cenis, le tunnel sous la manche et celui du Mont-Blanc.