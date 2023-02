"Plogoff, les rÃ©voltÃ©s du nuclÃ©aire" Ã  revoir sur France 3 lundi 6 fÃ©vrier 2023 (vidÃ©o)

A voir ou à revoir sur France 3 lundi 6 février 2023 à 22:45, le documentaire « Plogoff, les révoltés du nucléaire » écrit et réalisé par François Reinhardt.

Matin du 12 décembre 1974. Ce jour-là, en ouvrant leur journal, les habitants de Plogoff, en Bretagne, apprennent que leur commune fait partie des sites potentiels destinés à accueillir la plus grande centrale nucléaire jamais construite en France. Les 2300 habitants de ce petit bourg vont alors tout mettre en œuvre pour dire « non » au nucléaire. Plogoff la révoltée entre dans l’Histoire.

Il aura fallu 7 ans de lutte, de 1974 à 1981, 6 semaines d’affrontements au début des années 1980, une élection présidentielle, et avant tout, une mobilisation générale de tous, vent debout face aux boucliers des gendarmes, armés de pierres contre des fusils, pour venir à bout du projet d’EDF. Une victoire historique de la contestation antinucléaire et plus largement du mouvement écologiste en France.

Note d'intention de François Reinhardt - Réalisateur

Le 6 mars 1974, Pierre Messmer, le premier ministre Français, annonce solennellement à la télévision un bouleversement dans la politique énergétique du pays. Le choc pétrolier fait courir un grave danger pour le développement, la croissance et l’indépendance énergétique de la France. Le gouvernement engage alors un immense plan d’investissement, le « plan Messmer », en faveur du nucléaire civil. Il faut construire 170 réacteurs d’ici l’an 2000 ! L’atome s’invite massivement dans l’hexagone, à marche forcée.

Tout le pays est mis à contribution, mais tout le monde n’est pas d’accord. En particulier les habitants de Plogoff, un petit bourg de la pointe du raz, dans le Finistère sud, en Bretagne. C’est pourtant là qu’EDF projette de construire ce qui serait alors la plus grande centrale du pays : 4 réacteurs de 1300 mégawatts chacun, face à la mer d’Iroise.

Ce projet de centrale nucléaire sur leur territoire est vécu par les Plogoffistes comme une insupportable agression : ils vont tout faire pour s’y opposer. Mais le combat contre EDF semble perdu d’avance…

Petit à petit, de 1974 à 1981, la colère des Plogoffistes va se transformer en mobilisation générale. Epaulés par des milliers d’écologistes et de militants antinucléaires, les habitants de Plogoff vont parvenir à faire plier l’Etat et EDF ! Cette mobilisation hors norme – et victorieuse ! – va entrer dans l’histoire.

Ce film est le récit de ce remake de la légende de David terrassant Goliath. Dans le rôle du jeune berger, les « Plogoffistes », armés de lance-pierres, symbole de la lutte. Dans celui du guerrier Philistin, EDF, sûre de sa puissance, sûre de sa technologie, sûre de sa légitimité, sûre de sa supériorité. L’entreprise d’Etat va apprendre, à ses dépens, de son face à face avec les opposants à la centrale.