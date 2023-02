"100 jours avec les gendarmes de bretagne" : Épisode 1 mercredi 8 février 2023 sur RMC Story

Mercredi 8 février 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le premier épisode de "100 jours avec les gendarmes de bretagne", une nouvelle série documentaire inédite réalisée par Stéphanie Roy, Sarah Wargny et Sebastien Clech.

La Bretagne, une région peuplée de plus de 3 millions d'habitants où il fait bon vivre. Mais la Bretagne a aussi un côté plus sombre, plus de 100 000 crimes et délits recensés l’année dernière.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de cette série documentaire ont suivi les gendarmes de la compagnie de Lorient.

La nuit les excès en tous genres se multiplient : coup de folie, alcool et drogue à répétition. Face à ces comportements dangereux, les hommes de la Brigade d’Auray interviennent sans relâche.

L'équipe de tournage a aussi partagé le quotidien du peloton motorisé de Brech, ces anges gardiens de la route confrontés chaque jours aux chauffards qui défient le code de la route.

Enfin vous découvrirez le PSIG de Lorient, cette unité spécialisée dans les interventions musclées. 19 gendarmes sont sans cesse mobilisés pour gérer des situations dangereuses.

Plongée dans le quotidien mouvementé des gendarmes de Bretagne.