"Science grand format" : « Mystérieux insectes, sur la piste des origines » jeudi 9 février 2023 sur France 5 (video)

Jeudi 9 février 2023 à 21:00 sur France5, Mathieu Vidard propose dans "Science grand format" un document inédit sur les insectes, un monde étonnant, indispensable et pourtant longtemps ignoré.

Ce documentaire inédit de Charles-Antoine de Rouvre propose un voyage exceptionnel aux côtés du paléo-entomologiste Romain Garrouste, dont l’enquête inédite menée au cœur des explorations scientifiques les plus récentes nous permet d’assister à l’apparition progressive de toute la diversité des insectes et de plonger dans un univers surprenant.

Des déserts brûlants aux steppes glacées des pôles, des prairies verdoyantes aux forêts tropicales, les insectes occupent tous les écosystèmes de notre planète. Un monde étonnant, fascinant et pourtant longtemps ignoré ! Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? De quand date leur apparition sur notre planète ? Comment et pourquoi se sont-ils autant diversifiés, multipliés ? Comment et pourquoi certains ont développé des pouvoirs extraordinaires ?

Aujourd’hui, de récentes découvertes en paléo-entomologie, de nouvelles méthodes d’exploration et d’analyse des fossiles et du vivant révèlent à quel point les insectes ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Ils ont même participé à notre propre évolution. À l’heure où certaines de leurs espèces sont en danger d’extinction ; à l’heure où l’on s’interroge sur leur place dans les écosystèmes et sur leur survie.

Voici l’histoire fascinante des mystérieux insectes et du secret de leurs origines.