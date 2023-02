"CorÃ©e du Nord : la dynastie nuclÃ©aire" : Document inÃ©dit Ã  voir sur France 5 dimanche 26 fÃ©vrier 2023

France 5 proposera, dimanche 26 février à 20:55, une plongée dans les coulisses de la dictature la plus fermée du monde dans le documentaire inédit "Corée du Nord : la dynastie nucléaire" réalisé par Romain Icard.

Kim Jong-un, leader de la Corée du Nord, est le dernier représentant d’une dynastie de dictateurs sans équivalent. En dix ans, comme son père et son grand-père avant lui, il a mis son pays en coupe réglée, s’est affranchi de toutes les lois internationales afin de devenir une puissance nucléaire incontrôlable.

Mais que sait-on de Kim Jong-un, de son régime et de ses motivations ?

Plongée dans les coulisses de la dictature la plus fermée du monde.

Note d'intention du réalisateur

Raconter le règne de Kim Jong-un, c’est raconter une histoire personnelle imbriquée depuis les premiers jours dans la destinée de tout un peuple. C’est raconter, aussi, une histoire immédiate mais dont les racines remontent aux confins de la Seconde Guerre mondiale. Depuis soixante-dix ans, des générations ont vécu avec ces images de parade militaire, avec ces menaces récurrentes d’une escalade de la violence militaire entre ce petit pays, ses soutiens et ses ennemis, au premier rang desquels les États-Unis et la Corée du Sud. Mais in fine, que savons-nous des ressorts profonds de cet antagonisme ? Que savons-nous du règne de ce dictateur, de la manière dont il est arrivé au pouvoir, dont il le conserve et la manière dont il manœuvre diplomatiquement et militairement ?

L’histoire de la Corée du Nord est complexe et, pour bien la comprendre, quoi de mieux que d’écouter ceux qui l’ont vécue. C’était notre ambition dès le départ : donner autant que possible la parole à ceux qui ont vécu en Corée du Nord, qui ont été parfois des rouages de ce système dictatorial avant de fuir. Ancien général, ex-agent du renseignement, ancien diplomate de haut rang ou simples citoyens ayant réussi à échapper à la surveillance, ils ont tous une part de cette histoire à raconter. En regard, des diplomates, d’anciens ministres et des interlocuteurs de premier plan raconteront comment ils ont dû négocier avec les Kim. En racontant l’histoire de la sorte, nous avons voulu mettre au jour la manière dont les Kim sont parvenus, contre toute attente, à faire d’un petit pays aux confins de l’Asie, un des points les plus craints de la planète.

Liste des intervenants :

Chul Eun Lee, ex-membre du Bowibu, le service de renseignement intérieur de la Corée du Nord. Il a fui son pays en 2016.

Im Kang Jing, ex-général de l’armée de Corée du Nord, il fuit la Corée du Nord en 2015.

Jaung Hyeok, ex-informaticien au service de la Corée du Nord, il a fui son pays en 2019.

John Bolton, ex-conseiller à la Sécurité nationale du Président des USA de 2018 à 2019.

Hyun-Seung Lee, ex-chef d’entreprise en Corée du Nord, son père était un haut dirigeant du pays. Ils ont tous fui en 2014.

Thae Yong-Ho, ex-ambassadeur de Corée du Nord en Europe, il a fui son pays avec sa famille en 2016. Il est aujourd’hui député en Corée du Sud.

Cheong Seong Chang, directeur du Centre d’études nord-coréennes à Séoul.

Sung-Wook Nam, ex-analyste spécialisé sur la Corée du Nord pour le KNIS, les services secrets sud-coréens.

Yong-Pio Hong, ex-ministre de la Réunification entre les deux Corée.

Andreï Lankov, historien spécialiste de la Corée du Nord, où il a fait toutes ses études.

Joseph Detrani, ex-directeur Asie de la CIA, en charge notamment de pourparlers sur la dénucléarisation avec la Corée du Nord.

Ankit Panda, ex-consultant à l’ONU sur la non-prolifération nucléaire.

Alex O’Neill, chercheur au Centre d’études sur la cybersécurité de l’Université de Harvard.