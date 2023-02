"La fabrique du mensonge" sur l'Affaire Johnny Depp / Amber Heard, dimanche 12 février 2023 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 12 février 2023 à partir de 21:00, France 5 propose une nouvelle soirée "La fabrique du mensonge" : « Affaire Johnny Depp / Amber Heard, la justice à l’épreuve des réseaux sociaux », avec la diffusion d'un film de 80 min, suivi d'un plateau de 30 min présenté par Karim Rissouli.

Johnny Depp contre Amber Heard. L’histoire de deux stars d’Hollywood qui s’accusent de violence conjugale, lors d’un procès pour diffamation diffusé en direct sur Internet, et commenté dans le monde entier.

Au printemps 2022, cette frénésie médiatique s’est accompagnée d’une campagne de haine et de dénigrement en ligne sans précédent contre Amber Heard.

Derrière les railleries habituelles des réseaux sociaux se cache en réalité une campagne orchestrée par des groupes d’hommes en colère, qui depuis des années font de la haine contre les femmes leur priorité : les masculinistes.

Des hommes qui voient le mouvement MeToo comme une menace, et estiment que le féminisme met nos sociétés en danger. Pour eux, le procès est l’occasion inespérée de remettre en cause la parole des femmes et de faire basculer l’opinion.

Parmi ces masculinistes, des hommes aux profils très différents : certains frustrés et renfermés, et d’autres plus virilistes, persuadés d’être supérieurs aux femmes.

Des hommes parfois prêts à légitimer le viol, comme le Britannique Andrew Tate, mais aussi des jeunes isolés, appartenant à la communauté des Incels, pour Involuntary celibate. Ces célibataires involontaires sont des hommes obsédés à l’idée de punir les femmes qu’ils tiennent responsables de leur misère sexuelle. Ils sont considérés comme une menace terroriste par le département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Fausses informations, propagande, raids numériques… Le harcèlement en ligne orchestré par ces hommes n’a qu’un but : faire taire les femmes.

À l’occasion du procès de Johnny Depp face à Amber Heard, comment les masculinistes sont-ils parvenus à imposer leur récit dans l’opinion publique ?

Comment ont-ils pu bousculer le mouvement MeToo et conforter une violence systémique contre les femmes ?

Les intervenants :

Nadia Daam , journaliste

, journaliste Eric Fassin , sociologue

, sociologue Marie Peltier , historienne, spécialiste du complotisme

, historienne, spécialiste du complotisme Stéphanie Lamy , chercheuse, spécialiste des stratégies de désinformation

, chercheuse, spécialiste des stratégies de désinformation Geneviève Fraisse , philosophe de la pensée féministe

, philosophe de la pensée féministe Constance Vilanova , journaliste

, journaliste Christie D’Zurilla , journaliste au Los Angeles Time

, journaliste au Los Angeles Time Lisa Bloom , avocate, spécialiste des violences conjugales et sexuelles

, avocate, spécialiste des violences conjugales et sexuelles Madeline Peltz , chercheuse, spécialiste de l’extrême droite, Media Matters

, chercheuse, spécialiste de l’extrême droite, Media Matters Brianna Wu , développeuse de jeux vidéo

, développeuse de jeux vidéo Imran Ahmed , directeur du Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH)

, directeur du Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) Nina Jankowicz , ex-directrice du Conseil de la désinformation à la Maison Blanche

, ex-directrice du Conseil de la désinformation à la Maison Blanche Tristan Mendès France , maître de conférence associé, spécialisé dans les cultures numériques

, maître de conférence associé, spécialisé dans les cultures numériques David Chavalarias , mathématicien, spécialiste de l’influence des réseaux sociaux

, mathématicien, spécialiste de l’influence des réseaux sociaux Valérie Rey-Robert , autrice

, autrice Rose Lamy , autrice

, autrice Thibault Grison , chercheur en sciences de l’information et de la communication

, chercheur en sciences de l’information et de la communication Denis Rossano , journaliste spécialiste d’Hollywood

, journaliste spécialiste d’Hollywood Pauline Ferrari , journaliste

, journaliste Noëmie Leclercq, journaliste

Le débat en plateau

Après la diffusion du documentaire, Karim Rissouli proposera un débat de 30 minutes avec :