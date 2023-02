"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Edwige Alessandri sur RMC Story dimanche 12 février 2023

Dimanche 12 février 2023 à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui reviendra sur les trois procès d'Edwige Alessandri.

Trois fois jugée. Trois fois condamnée.

Pour la justice, il n’y a aucun doute, le 16 Juillet 2000, vers minuit, Edwige Alessandri a tué son mari, Richard, d’un coup de fusil. C’est d’ailleurs ce qu’a dit, son propre fils, Yohann.

En garde à vue, le garçon a avoué. Il a raconté le meurtre, ou plutôt, l’accident. La modification de la scène de crime… Le mensonge, orchestré avec sa mère et son petit frère… Mais quelques jours plus tard, l’adolescent de 17 ans, s’est rétracté, pour revenir à la version d’Edwige : celle d’une attaque par des cambrioleurs. Une version qu’un détective privé célèbre a tout fait pour étayer, au prix d’une contre enquête fouillée.

Depuis toujours, Edwige Alessandri, crie son innocence. Sa défense et son comité de soutien ne suffiront pas à convaincre la justice. Par trois fois, malgré, la plaidoirie adroite de ses avocats, dont le ténor du barreau, feu Me Thierry Lévy, et l’appui infaillible de ses deux fils, Edwige Alessandri sera condamnée pour le meurtre de son mari.