"Les grandes énigmes de l'histoire" : Canopus, la cité perdue de Cléopâtre sur RMC Story lundi 13 février 2023

Lundi 13 février 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire "Les grandes énigmes de l'histoire" consacré à la cité perdue de Cléopâtre.

La science médico-légale de pointe résout certains des mystères les plus alléchants de l'histoire. Les archéologues mettent au jour des trésors chargés d'histoire et d'intrigues, des objets qui ont gardé leurs remarquables secrets pendant des siècles... jusqu'à aujourd'hui.

Une tombe étonnamment préservée dans une ancienne cité égyptienne, contenant la momie d'un pharaon assassiné sans nom. Un énorme cercle de pierres reposant sur le fond marin. Ces énigmes historiques étonnantes et visuellement spectaculaires sont un régal pour les yeux et l'imagination. Emerveillez-vous alors que la technologie du présent déterre les secrets du passé.

Dans ce numéro, retrouvez les secrets de l'illustre Cléopâtre dans un documentaire passionnant.

Canopus était une ville sacrée, aimée de Cléopâtre et façonnée non seulement par les anciens Égyptiens, mais aussi par les Grecs, les Romains et les Chrétiens pendant des millénaires. Et puis elle a disparu, submergée sous les vagues par une série de tremblements de terre, d'inondations et de montée des eaux.

Aujourd'hui, grâce à une fouille unique, la cité perdue de Canopus a été retrouvée, surprenant le monde archéologique et révélant de nouveaux secrets sur cette ville brillante, ainsi que sur les pécheurs, les pharaons et les empereurs qui l'occupaient.

En seconde partie de soirée, RMC Story rediffusera le volet consacré à la cité perdue de Ramsès II.

Il était le pharaon le plus puissant d’Egypte, Ramsès II, dont le triomphe suprême a été de bâtir une nouvelle capitale somptueuse, Pi-Ramsès. Nous partirons sur les traces de la cité perdue de Ramsès II, ses ruines spectaculaires ont induit les archéologues en erreur pendant des décennies. Les brillantes investigations ont révélé le mystérieux sort de l’une des plus grandes villes de l’Egypte Antique.