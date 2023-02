"La noisette : le casse du siècle" sur France 5 mardi 14 février 2023 (vidéo)

Mardi 14 février 2023 à 21:00, France 5 diffusera "La noisette : le casse du siècle", un documentaire inédit réalisé par Valentine Amado.

Riche en oméga 9, en vitamine E, en fibres, la noisette fait partie des super fruits et apporte systématiquement une petite touche de gourmandise.

Avec 1 100 000 tonnes de noisettes produites chaque année à travers le monde, la noisette n'a pas fini de conquérir des territoires ! Si elle est présente sur tous les continents, c'est la Turquie qui règne en maître sur le marché avec 800 000 tonnes par an, soit plus de 73 % de la production mondiale ! La noisette peut être vendue entière, concassée ou en poudre aux industriels.

Mais ce qui fait vivre toute la filière, c'est bien la pâte à tartiner : 2/3 de la production mondiale de noisette y sont engloutis. Cependant, dans certaines régions, elle est en péril à cause d'insectes (punaises ou balanins de noisettes), comme en Asie ou dans le sud-est de la France. Des chercheurs et des scientifiques oeuvrent pour trouver des solutions biologiques et durables.

De la production en France, dans le Piémont en Italie, jusqu'en Turquie, à sa transformation en huile, en pâte à tartiner ou en bonbon de chocolat, ce documentaire explore toutes les facettes de la noisette.