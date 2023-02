Inédit "outremer.carnaval" sur France 4 mardi 21 février 2023

Mardi 21 février 2023 à 21:10, France 4 diffusera le documentaire inédit "outremer.carnaval", réalisé par Hélène Mourot-Braudel, qui vous invite à plonger au cœur des festivités à travers les portraits croisés de trois acteurs du carnaval 2023.

Après trois ans d'absence du fait de la crise sanitaire, le carnaval reprend cette année pour le bonheur des petits et grands.

Fête importante aux Antilles-Guyane, le carnaval fait partie du patrimoine culturel. Durant ces jours gras, les carnavaliers sont parés de tenues très colorées fabriquées selon des thèmes différents et se déchaînent sur des rythmes endiablés lors de défilés dans les communes. Musique et percussions, costumes, bal masqué et défilés… Pendant le carnaval, tout est permis. On s’amuse, on chante, on danse. Mais pas seulement. On se cache et on se lâche. On critique, on dénonce ou on caricature.

En Martinique, Kabyle préside le groupe Toxic Groove Vibes. Une quarantaine de musiciens et une vingtaine de danseurs venus des quatre coins de « l'île aux fleurs » composent ce groupe formé il y a deux ans et demi en pleine pandémie de covid-19. Ils répètent à un rythme effréné et trépignent en attendant ce défilé incontournable. Les traditions carnavalesques vont reprendre leurs droits après les années de crise sanitaire. Le groupe sera de toutes les parades pour participer à cette liesse populaire, volontairement outrancière.

Impossible d'évoquer le carnaval guyanais sans décrire son personnage incontournable et unique : les Touloulous sont les reines du carnaval ! Déguisées de la tête aux pieds, les Touloulous caricaturent la bourgeoise des XVIIIe et XIXe siècles. Silhouettes rembourrées dans des robes élégantes et richement parées, masquées, gantées et encagoulées : elles sont mystérieuses. Les femmes changent le moindre détail, y compris leur voix. Un seul but : rester dans l'anonymat absolu. Auguste, le costumier des Touloulous, passionné de couture et d'élégance depuis l’enfance, en déguise ainsi plus de 2 000 chaque année.

Jean-Michel, guadeloupéen, est le chef d’orchestre de l'association Mas Ka Kle qui œuvre au quotidien pour préserver la culture guadeloupéenne tant du point de vue culturel, artistique que carnavalesque ou musical. Son groupe, composé de près d’un millier de carnavaliers, rythme sa parade au son des kas, des chachas et des conques à lambi. Mas Ka Kle est l’un des « groupes à peau » les plus célèbres des Antilles. Leur apothéose : le défilé zoulou.

À travers ces témoignages, vivez les plus beaux moments de trois carnavals incontournables.