"Chalets sur-mesure" saison 3 : Le 3ème épisode diffusé sur RMC Découverte mercredi 22 février 2023

Mercredi 22 février 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode de la 3ème saison inédite de la série documentaire "Chalets sur-mesure".

Pour cette nouvelle saison, nous suivons l’incroyable quotidien de deux équipes de professionnels du bois depuis leur hangar de construction jusque sur le terrain où sont érigés les chalets.

Nous retrouvons tout d’abord les équipes de La Pessière : tous sont spécialistes de la fuste, ces maisons construites à partir de rondins de bois bruts, empilés, ajustés et entrecroisés aux angles. Qu’ils soient fustiers, bûcherons, grutiers ou charpentiers, ces artisans de l’extrême devront une fois de plus à faire face aux demandes toujours plus étonnantes des clients, aux imprévus et aux retards de livraisons.

Et cette année, pour la première fois, "Chalets sur-mesure" va s’installer dans les ateliers d’un autre spécialiste des constructions en bois : la société Myotte-Duquet ! Basées dans le Doubs à 1000m d’altitude, les 18 employés oeuvrent dans les ateliers aussi bien que sur le terrain pour réaliser des maisons et chalets en bois sur mesure !

Épisode 3 Chalet sous pénurie



Dans cet épisode de "Chalets sur-mesure", l'équipe de la Pessière se rend dans les Pyrénées-Orientales à Font Romeu, situé à 1800 mètres d'altitude.

Alexis, Grégoire, Cyprien et leur apprenti Jules, vont devoir y construire un chalet de plus de 180m2 en à peine 3 jours ! Les fustiers font face à de nombreuses difficultés, et vont même être contraints de travailler de nuit ! Parviendront-ils à terminer le chantier dans les délais ?

Du côté de la société Myotte-Duquet, un chantier un peu spécial attend Gaëtan et Vincent, les menuisiers de la société : ils doivent réaliser l'intégralité de l'intérieur d'un chalet à Fournets-Luisans dans le Doubs, à 1000m d'altitude !

Du mobilier aux revêtements, tout sera en bois et sur mesure ! Contrainte supplémentaire : les clients ont commandé un chalet passif, c'est-à-dire que les matériaux utilisés et les techniques de construction doivent permettre au chalet de créer sa propre chaleur. Gros plan sur une vraie prouesse technique !