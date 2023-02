"2 place de la Victoire, Kyiv" : Document inédit de Romain Goupil sur France 2 mercredi 22 février 2023

À découvrir mercredi 22 février 2023 à 23:00 sur France 2 dans la case documentaire "25 nuances de doc", le film inédit "2 place de la Victoire, Kiev" réalisé par Romain Goupil.

24 février 2022 : invasion de l'Ukraine par la Russie.

Romain Goupil part pour Kyiv dans l'urgence. C'est une décision impérieuse pour lui d'aller soutenir la résistance ukrainienne en filmant pour témoigner. Il est parti sans savoir s'il allait trouver une famille prête à l'accueillir pour partager avec eux la vie jour après jour sous la menace des bombardements.

Finalement, le cirque de Kyiv l'accueille. Romain a passé un mois dans ce huis clos imposé par la guerre aux hommes et aux animaux.

Biographie de Romain Goupil

Romain Goupil est né en 1951. Il tourne ses premiers courts-métrages dès 16 ans. Longtemps assistant de Chantal Akerman, Roman Polanski ou Jean-Luc Godard, en plus d’être acteur, il écrit et réalise des longs-métrages et des documentaires pour le cinéma et la télévision.

En 1982, il reçoit la Caméra d'Or à Cannes pour Mourir à trente ans, le César de la meilleure première œuvre et une nomination aux Oscars. En 1993, à Venise, il reçoit le prix du public pour Lettre pour L… (Les Poissons Volants).

Parmi ses autres films Je ne me souviens pas (Les Poissons Volants, 1989), Une pure coïncidence (Les Films du Losange, 2002), Gustave Courbet, les origines de son monde (Les Poissons Volants, ARTE, RMN Grand Palais, 2007), La traversée sélection officielle hors compétition Cannes 2018 (Siècle Productions, coréalisé avec Daniel Cohn-Bendit, France 5). Son dernier long-métrage, Les jours venus, est sorti en salles en 2015.