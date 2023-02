"J’irai dormir chez vous" en Roumanie vendredi 24 février 2023 sur RMC Découverte

Vendredi 24 février 2023 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera de voir ou de revoir sur RMC Découverte un numéro de "J’irai dormir chez vous" de 2007 tourné en Roumanie.

Il ne faut que deux heures d'avion pour rejoindre la Roumanie. Pourtant, ce pays est mal connu des Français. Antoine de Maximy va le parcourir, avec, comme toujours, le projet de dormir chez l'habitant. Bien évidemment, il porte sur lui ses petites caméras qui lui permettent de filmer ses rencontres dès la première seconde.

Première étape, Bran, où se trouve un château qui aurait appartenu à Dracula. Dans cette région rurale des Carpates, Antoine aperçoit une famille de paysans qui monte une meule à la fourche.

Ensuite, Antoine se dirige vers Bucarest. Seize ans après la chute du communisme, il ne règne pas une folle gaieté dans les rues.

Dernière étape de son périple : Rosiori de Vede, dans le Sud du pays, tout près de la Bulgarie. A peine arrivé, Antoine rencontre Cornel, qui l'invite chez lui. Mais l'invitation ne sera pas du goût de sa femme. Les deux hommes finiront la soirée au restaurant.

Antoine s'éloigne dans la campagne, en stop. Dans un village, il remarque quelques personnes près d'une maison. Il entre dans la cour. Des gens sortent de tous côtés pour l'accueillir. On fête un anniversaire. Quelques instants plus tard, il est dans la maison, un verre à la main. La soirée sera chaleureuse et bien arrosée.

En seconde partie de soirée, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir "J'irai dormir chez vous en Finlande" et "J'irai dormir chez vous au Cambodge".