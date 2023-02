"La vie sauvage des carpates" lundi 27 février 2023 sur France 5 (vidéo)

À voir ou à revoir lundi 27 février 2023 à 21:10 sur France 5, le documentaire "La vie sauvage des carpates" écrit et réalisé par Thomas Barton-Humphreys.

La Roumanie regorge de vastes montagnes, de forêts anciennes et de larges zones humides qui offrent un habitat paisible à de nombreux animaux emblématiques du continent européen.

Sur les pentes boisées des Carpates, les ours, les loups et les lynx errent en toute liberté ; leurs proies, comme les sangliers et les biches, sont sur le qui-vive.

Dans les eaux du delta du Danube, les pélicans se coordonnent parfaitement dans un ballet spectaculaire pour pêcher tandis que les chevaux sauvages s'affrontent pour déterminer une hiérarchie. Les nénuphars et toute la flore rivalisent d'éclat.

Dans les prairies, de petits animaux et insectes mettent en place des stratégies surprenantes pour survivre.

Pourtant, la dernière des étendues sauvages du continent est en danger...