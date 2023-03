"Dans les yeux d'Olivier" : « Addicts » lundi 6 mars 2023 sur France 2 (vidéo)

Olivier Delacroix vous donne rendez-vous sur France 2 lundi 6 mars 2023 à 22:45 pour découvrir un nouveau numéro inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dans lequel il est allé à la rencontre d'hommes et de femmes victime d'addictions.

Avec la crise sanitaire, les addictions des Français se sont amplifiées et les overdoses d’opiacés font des ravages. Plus d’un consommateur sur trois a nettement augmenté sa consommation de tabac, cannabis ou médicaments psychotropes depuis le début de l’épidémie.

Pour les malades, c’est alors un cercle vicieux qui s’installe. Impossible de vivre sans cette béquille qui prend petit à petit le contrôle de toute une vie.

Contrainte de prendre de la morphine pour soulager les douleurs insoutenables qu’elle ressentait à cause de ces différentes pathologies, Vanessa n’a pas réalisé qu’elle sombrait peu à peu dans une dépendance aux médicaments.

A 49 ans, Isabelle n’a pas hésité à mentir à son mari et ses enfants pour se procurer des opioïdes. Des mensonges à répétition qui ont bien failli briser sa famille.

Pour Tanguy, l’addiction s’est nichée dans un domaine encore très tabou : la pornographie. Pendant plus de 10 ans, il a consommé près de 6 heures par jour des films sur son écran d’ordinateur.

Pour sortir de l’addiction, il faut du temps et beaucoup de volonté, car la désintoxication est un long travail. Ce chemin, Joana Balavoine, la fille du célèbre chanteur Daniel Balavoine, a dû l’emprunter à seulement 33 ans. Accro à la cocaïne depuis ses 16 ans, elle a dû chercher dans les failles de son enfance les raisons qui l’ont poussé à se droguer.

Olivier Delacroix donne la parole à des femmes et des hommes dont l’addiction s’est installée dans leur vie et celle de leurs proches. Entre espoir et lucidité, ils mettent des mots sur une maladie aux effets psychiques et physiques complexes.