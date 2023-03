"Concours général agricole, de l'or dans nos campagnes" mardi 7 mars 2023 sur France 5 (vidéo)

Mardi 7 mars 2023 à 21:00, France 5 vous propose une immersion au Concours général agricole, une distinction qui récompense un combat de tous les jours mais aussi la reconnaissance des pairs et des consommateurs.

Le Salon de l’agriculture et son concours général sont devenus, au fil du temps, la plus importante foire agricole de France ouverte au public : 650 000 visiteurs, 30 000 professionnels, 4 000 bêtes, 500 vaches laitières de 14 races différentes, mais aussi 5 500 litres de lait par jour, 230 tonnes de paille et 680 tonnes de fumier ! Une manifestation unique en Europe qui est le Salon préféré des Français… et des politiques !

C’est la France des terroirs, la France des saveurs et la France des éleveurs qui se retrouvent à Paris pour tenter de décrocher le Graal : la médaille d’or. Mais quelle que soit sa teinte, Or, Argent ou Bronze, l’iconique médaille en forme de feuille de chêne gratifie le lauréat de la reconnaissance de ses pairs et des consommateurs, tant pour son investissement que pour la qualité de sa production. Une distinction qui vient récompenser un combat de tous les jours.

Ce combat, Sophie le mène depuis plus de vingt ans, pour faire de ses huiles d’olive des produits d’exception. Au cœur de la Provence, Sophie gère le domaine avec son fils. C’est une habituée du Concours général agricole. L’année dernière, elle a remporté 3 médailles d’or. Une grande fierté pour elle.

Cette année, Michel et Marine ont eu la surprise d’apprendre que Ovalie, l'une de leur génisse, a été sélectionnée pour être l’égérie du Salon de l’agriculture 2023. Une immense fierté pour ce jeune couple… mais aussi, du même coup, une énorme pression ! Quant à Ovalie, leur vache égérie du Salon, il va aussi falloir la transformer en bête de concours… Et même si elle est habituée depuis son plus jeune âge aux Salons et autres concours, Michel l’a inscrite à trois autres concours en amont du Salon pour qu’elle apprenne à défiler à la perfection.

Laurent Bidart, lui, est un habitué du Concours général agricole… Mais cette année, il aura une saveur particulière car il a décidé d’embarquer son fils Lucas dans l’aventure. Laurent est une figure de l’ostréiculture du bassin d’Arcachon ! Depuis vingt ans, il collectionne les médailles d’or et d’argent et les prix d’excellence. Aujourd’hui c’est à son fils de reprendre le flambeau.

Le bien-être animal, le Salon de l’agriculture en a fait une priorité. Dix jours de salon peuvent s’avérer particulièrement éprouvants pour les animaux. Alors, l’organisation a imaginé une parade : au bout d’une semaine… le changement de toutes les bêtes en une seule nuit.

En effet, dès la fermeture, le mardi soir, un étrange branle-bas de combat se met en place… Aux manettes : Olivier Alleman, le commissaire général du concours, aura la responsabilité de cet incroyable défi logistique. En tout, 8 000 bêtes : 4 000 qui sortent et 4 000 qui entrent. Un spectacle hors du commun et à l’abri des regards, dans l’intimité de la nuit. Toutes les bêtes ont leur doublure… Toutes… Sauf Ovalie, la vache égérie du Salon !

Le ballet dure toute la nuit. Tout doit être terminé avant l’arrivée des visiteurs, le lendemain à 10 heures. Une prouesse technique qui mobilise des centaines de personnes mais qui est indispensable pour le bien-être animal.

Un document inédit de 52 minutes réalisé par Hervé Corbière.