"Hoover : le barrage XXL qui illumine Las Vegas" mardi 14 mars 2023 sur RMC Découverte

Mardi 14 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Hoover : le barrage XXL qui illumine Las Vegas" réalisé par Vincent Floris.

Le barrage Hoover, situé sur le fleuve Colorado aux États-Unis, à la frontière entre l'Arizona et le Nevada, est l’un des plus grands barrages au monde : 200 mètres à sa base, 220 mètres de haut et 380 m de large. Un ouvrage plus haut que la pyramide de Gyzeh, en Egypte.

A l’époque de sa construction, on y coule alors la plus grosse quantité de béton au monde : plus de 3 milliards de mètres cubes. C’est autant de béton qu’il en faudrait pour construire une autoroute reliant Paris à Dakar ! 20.000 hommes vont se relayer sur ce chantier pendant près de 5 ans.

Le projet a dû relever des défis inédits à cette époque. Quelle forme de barrage choisir pour résister à la pression d’un fleuve aussi puissant que le Colorado ? Quelle technique de construction choisir ? Car pour créer un « bouchon » de 244 mètres entre les deux parois du Black Canyon, il va falloir couler du béton en quantité jusqu’alors inégalée. Comment produire et faire sécher de telles quantités de béton, par des températures dépassant les 40° ?

Ces ingénieurs visionnaires vont réinventer la géographie d'une région désertique, en créant le plus grand lac de retenue d'eau du pays, le lac Mead, d’une superficie de 177 km, permettant l'irrigation de nouvelles terres cultivables et l'approvisionnement en eau de Las Vegas.

Découvrez ce barrage hors du commun, mardi 14 mars à 21:10 sur RMC Découverte.