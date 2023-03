"Titans mécanic : engins XXL dans les Alpes" mercredi 15 mars sur RMC Découverte

Mercredi 15 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire inédite "Titans mécanic : engins XXL dans les Alpes".

Chaque jour, sur le domaine de la Plagne, ces mastodontes d’acier, taillés pour affronter des conditions extrêmes flirtent avec le vide ! Mais ces dameuses ne pourraient pas fonctionner sans des passionnés, qui les conduisent, les réparent et les construisent.

21:10 Épisode 1 Opération ouverture des pistes

C'est l'effervescence dans les ateliers CM DUPON de Romain : toutes les machines en rénovation doivent être prêtes avant le début de saison. 2000 mètres plus haut, à La Plagne, la course contre la montre est lancée, la station ouvrira ses portes dans 5 jours. Marcel, responsable damage, envoie ses dameurs nuit et jour sur les pistes. Pas question qu’une pièce ne lâche à haute altitude ou en surplomb d’une barre rocheuse et en ce début de saison, la neige manque. Toutes les pistes seront-elles prêtes pour l’ouverture de la station ?

22:30 Épisode Sécurité et réparation

À la Plagne, la saison est lancée. Les dameurs sont sur le terrain mais le risque de collision met tous les chauffeurs sous pression. Marcel, le responsable damage, est sur tous les fronts. Une dameuse est en panne au milieu des pistes, un danger mortel pour les skieurs.Chez CM Dupon deux grosses missions attendent les équipes. Ils doivent réparer l’une de leurs dameuses en station, avant 17 heures, heure à laquelle les dameurs reprennent leur travail pour la nuit. Et 2000 mètres plus bas, dans les ateliers, le temps presse aussi : les mécaniciens doivent adapter une cabine passager sur une dameuse pour un restaurateur. Du haut des montagnes aux ateliers de la vallée, mécaniciens et dameuses réussiront-ils à faire face à ces cascades d’imprévus et assurer la sécurité des skieurs ?

Embarquez à bord de ces mastodontes en compagnie de nos passionnés, mercredi 15 mars 2023 à partir de 21:10 sur RMC Découverte.