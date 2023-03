Mercredi 15 mars à 22:45 sur France 2, Marie-Drucker vous proposera de découvrir dans "Infrarouge" « Derrière les barreaux, l'école » un film inédit et rare dans lequel se profile la perspective d'un après, et d'une vie hors les barreaux.

Ils ont parfois quitté l’école en primaire, au collège ou après le lycée. Certains sont illettrés, analphabètes ou étrangers. D’autres ont simplement choisi de fuir le désœuvrement. Tous sont incarcérés pour avoir commis des délits ou des crimes allant du vol au meurtre.

Ces hommes, majeurs pour la plupart, ont décidé de mettre leur détention à profit pour passer les diplômes qui leur manquent ou simplement retrouver le goût d’apprendre avec l’espoir, plus tard, de pouvoir prétendre à un avenir meilleur.

Cécile Tartakovsky et Simon Fichet ont pu suivre, pendant une année entière, quatre détenus de la maison d’arrêt de Nanterre.

Au travers de leurs portraits, de celui de la directrice du centre scolaire, Sylvie Paré, et de ses professeurs, on découvre un lieu méconnu de la détention : l’école. Un sanctuaire, où des hommes et des femmes œuvrent quotidiennement à la réinsertion de détenus redevenus, un temps, élèves.

Note d’intention de Cécile Tartakovsky

À quoi sert la prison si elle ne permet pas une meilleure réinsertion dans la société ? Comment éviter que 40 % des détenus récidivent ? Pour Sylvie Paré, la directrice du centre scolaire de la maison d’arrêt de Nanterre, la réponse tient en un mot : école. Mettre à profit son incarcération pour apprendre à lire, écrire, passer des diplômes ? Le défi est de taille. En France, à leur arrivée en prison, 44 % des détenus n’en ont aucun, 90 % ont un niveau inférieur au bac et 12 % sont illettrés. Pour remédier à ce fléau, l'Éducation nationale œuvre dans les prisons françaises depuis 1975.

Lors de notre première rencontre, Sylvie Paré me brosse le portrait de ses élèves, des hommes âgés de 18 à 70 ans, « tous volontaires ». Je suis immédiatement séduite par son charisme et son désir intact depuis vingt ans de les éloigner de la récidive par l’instruction. Ici, les prisonniers ne sont plus seulement des numéros d’écrou, mais des élèves à part entière, avec leurs spécificités, leurs difficultés et leurs rêves.

Pendant un an, nous avons suivi Ousmane, 18 ans, à la poursuite de son bac ; Gogo, 23 ans, en BEP d’optique ; Arnaud, 30 ans, qui, après avoir passé son brevet en détention, souhaite maintenant obtenir son DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) ; ou encore Christophe, qui renoue avec l’écriture en cours de littérature. Ces détenus nous livrent leur parcours, leur relation souvent conflictuelle à l’école et ce désir de surmonter les échecs passés.

Mais, derrière les murs d’une prison, rien n’est possible sans la détermination des professeurs. Chaque jour, des femmes et des hommes viennent s’enfermer pour transmettre leur savoir à des hommes jugés pour des crimes et des délits. Ils ont l’espoir fou que certains obtiennent ici leur tout premier diplôme… Et cela se produit.

C’est un film inédit et rare dans lequel se profilent la perspective d’un après, et d’une vie hors les barreaux.