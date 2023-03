"Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies" : 2ème épisode jeudi 16 mars 2023 sur RMC Story (vidéo)

Jeudi 16 mars 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 2ème épisode de "Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies", une série documentaire inédite dans laquelle vous allez retrouver plusieurs participants à "L'amour est dans le pré"...

Parmi les 400 000 exploitations agricoles en France, partez en immersion dans le quotidien haut en couleurs de 12 familles d’agriculteurs Français mais également Belges. Entre défis personnels et enjeux professionnels, ils nous ouvrent les portes de leurs fermes, mais aussi de leurs coeurs !

Leur point commun : ils sont célèbres dans leur région, et parfois même, dans toute la France ! Par leur singularité, parce qu’ils ont participé à des reportages ou des émissions de télévision, parce qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, ils ont su se démarquer

Leurs métiers sont divers et variés, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, forestiers, mais tous vivent de leurs terres et sont entrepreneurs. Avec toutes les difficultés que cela englobe : problèmes financiers, météo, catastrophes écologiques, accidents, machines en panne ou animaux malades. Ils vont devoir redoubler d’efforts, ou même parfois trouver des stratégies afin de sauver leur exploitation dont certains héritent depuis 500 ans !

Entre joie, éducation des enfants et moments forts dans leurs vies, nous suivrons leurs histoires en temps réel et totale immersion. Dans une époque difficile, en temps de COVID, où tout est remis en question et où l’agriculture est le centre de beaucoup d’attention, et de débats parfois tumultueux, nos familles d’agriculteurs sont prêtes à relever tous les défis !

Épisode 2

Dans ce nouvel épisode, retrouvez Guillaume et Tom au coeur de leur ferme pédagogique. Guillaume, élu de sa commune, invite Tom aux vœux du maire. Si Guillaume est très à l’aise avec le public, Tom est quant à lui plus réservé... Va t-il réussir à s’adapter à sa nouvelle vie ?

Au Cap Ferret, chez Agathe et Yannick, le stress monte à quelques jours de l’ouverture de la cabane. Avec une météo changeante, le rythme des marées et les éventuelles bactéries qui rôdent, le couple d’ostréiculteurs croise les doigts pour être prêts à temps, car tout peut encore arriver !

Pour cette nouvelle journée, le couple Virginie et Thomas travaille ensemble. Ils préparent une commande pour le Bénin. Entre complicité et chamailleries, ils enchaînent la préparation urgente d’un marché pour le lendemain.

De son côté, Thierry prépare un cœur en bois pour Claudine, sa nouvelle chérie dont il semble bien épris...

Lucile et Jérôme vont bientôt partir en Martinique pour leur voyage de noces, un premier voyage pour leur fille Capucine, agée de 1 an. Un premier voyage hors de France pour le couple qui s’est rencontré en plein covid !

Enfin, Denis fait la traite des vaches avec son père qui a bien du mal à lâcher le travail ! « Papi fait de la résistance », il préfère aider Denis et tente de repousser l’heure de la retraite... D’autant que la relève est assurée avec l’arrivée d’un deuxième enfant pour Denis et Salhia.

Embarquez pour cet épisode inédit de "Familles d’agriculteurs : au plus près de leurs vies" à découvrir jeudi 16 mars 2023 à 21:10 sur RMC Story.