"Et surtout la santé !" : nouvelle collection documentaire sur France 3 jeudi 6 avril 2023

Jeudi 6 avril 2023 à 22:50, France 3 diffusera dans "La France en vrai' une collection documentaire en immersion dans le quotidien des soignants partout en France.

"La France en vrai", la case documentaire des antennes régionales de France 3, propose une nouvelle collection : "Et surtout la santé !". Ce sont sept films, dont trois inédits, qui donnent la parole aux soignants et aux usagers de la santé et nous plongent dans leur quotidien partout en France.

« Les sept documentaires réunis dans cette collection ont en commun une dimension profondément humaine dans leur approche de la santé en France, en prenant appui sur des situations locales et des engagements collectifs ou individuels inspirants. Chacun à leur manière, ces récits nous invitent à partager les combats de celles et ceux qui n’ont pas renoncé à soigner, prévenir et écouter, à contre-courant de la marchandisation du soin et dans le droit fil de leur éthique. » indique Olivier Brumelot, délégué à l'antenne et aux contenus de France 3 Pays de la Loire et référent documentaire des antennes régionales de France 3.

Les diffusions sur les antennes régionales

France 3 Pays de la Loire

« A notre santé » (inédit)

Depuis bientôt huit ans, l'association À Vos Soins ne cesse de proposer des solutions pour réduire les inégalités d’accès aux soins de Saint-Nazaire à Nantes. Plus de deux ans après le début d’une crise sanitaire qui accélère les défaillances du système hospitalier français, les alternatives portées par À Vos Soins sonnent comme autant d’évidences. Motivée par l’envie de prévenir plutôt que guérir et la volonté de rétablir un dialogue avec les populations isolées, l’équipe développe un nouveau modèle de santé : une médecine de proximité, solidaire et à l’écoute, où médical rime avec social.

France 3 Occitanie, France 3 Nouvelle-Aquitaine

« Chambre 6 » (inédit)

L'épreuve de la maladie d'un enfant est un choc traumatique pour les parents. À Toulouse, une unité hospitalière, la Chambre 6, les intègre au processus de soins.

France 3 Grand Est, France 3 Centre-Val de Loire, France 3 Bretagne

« Aux petits soins » (inédit)

eunes généralistes fraîchement diplômés, Mathilde et Antoine sont un couple de médecins qui a décidé de sillonner les régions de France pendant plusieurs mois en proposant leurs services comme remplaçants. Ils veulent acquérir l’expérience humaine et la pratique concrète dont ils sentent avoir besoin avant de choisir l’endroit où ils s’installeront pour de bon.

France 3 Corse ViaStella

« Pour elle et pour les autres » (rediffusion)

Chaque année en France, 2 500 enfants sont touchés par des cancers pédiatriques. 500 d'entre eux sont emportés par la maladie, soit l'équivalent de 20 classes d'école. Tandis que seulement 2 % des fonds consacrés à la recherche contre le cancer sont alloués aux cancers pédiatriques, les enfants, leurs parents et familles livrent de rudes batailles souvent sans armes ni moyens. Isabelle a connu le pire, la perte de son enfant. Elle témoigne dans ce documentaire en mémoire de sa fille Lelia et son combat contre la maladie, et pour les autres, ceux partis prématurément et leurs familles, ceux qui ont gagné le combat et ceux qui connaîtront la maladie.

France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le château en santé (rediffusion)

Dans les quartiers nord de Marseille, au cœur de Parc Kalliste, il existe un centre de santé d’un genre nouveau. Ici, on soigne et surtout on écoute et on accompagne. Tourné en immersion durant plusieurs mois, ce film raconte de l’intérieur les combats qui y sont menés au quotidien pour améliorer la vie de tous.

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

« La fabrique du soin » (rediffusion)

Ce documentaire nous plonge dans la vie du CHU de Clermont-Ferrand. Au détour des couloirs, à chaque étage, il nous emmène à la rencontre des personnels de santé, des administratifs ou des cadres dirigeants. Ils évoquent un monde tiraillé entre injonctions économiques et soins.