"L'Afrique vue du ciel" samedi 18 mars 2023 sur ARTE (vidéo)

Des immenses étendues naturelles sauvages aux mégalopoles, une découverte spectaculaire du continent africain depuis le ciel à voir sur ARTE samedi 18 mars à 20:55.

Si l’Afrique est souvent assimilée à un continent frappé par la sécheresse, vu d’en haut, il en est tout autrement. Car sur ce gigantesque territoire, l’eau rythme la vie.

Outre ses grands lacs et les mers qui la bordent, l’Afrique est traversée par de vastes et complexes systèmes fluviaux, déployés comme autant d'artères vitales, ainsi qu’en témoignent le delta de l'Okavango et le Nil, le plus long fleuve de la planète, ou encore les majestueuses chutes Victoria, entre la Zambie et le Zimbabwe. Ses douze principaux fleuves ont non seulement constitué le berceau de civilisations florissantes, mais aussi donné naissance à de véritables merveilles de la nature.

Malgré son urbanisation galopante, le continent affiche une biodiversité d’une incroyable richesse, qu’il s’attache à préserver dans de nombreux parcs naturels, ainsi qu’une multitude de paysages à la beauté grandiose.

Fascinant continent

Rassemblements de raies mantas, de baleines à bosse ou de flamants roses, troupeaux de gnous et de zèbres du Serengeti parcourant des milliers de kilomètres à travers la savane, mais aussi villes et infrastructures industrielles gigantesques comme la plus grande mine de diamants du monde ou le site de production d’énergie solaire Noor Ouarzazate installé aux abords du désert du Sahara...

Composé de vues aériennes, d’images satellite et de synthèse, ce documentaire dessine un visage inédit de l’Afrique au fil de scènes spectaculaires, saisies dans une grande variété de milieux naturels et humains.