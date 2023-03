"Sale temps pour la planète" : « Guyane, l’Amazonie sous surveillance » lundi 20 mars 2023 sur France 5 (vidéo)

Lundi 20 mars 2023 à 21:00, France 5 diffusera un inédit de la série documentaire "Sale temps pour la planète" : « Guyane, l’Amazonie sous surveillance » réalisé par Morad Aït-Habbouche.

Située à plus de 7 000 kilomètres de Paris, la Guyane abrite la plus vaste forêt d’Europe. Ici, pas d’eau turquoise pour attirer les visiteurs comme aux Antilles, mais un immense océan vert d’une superficie équivalente à celle du Portugal ! La Guyane, plus grand département de France, est un territoire à nul autre pareil, recouvert à 95 % d’arbres. Contrairement à son voisin brésilien, l’Amazonie française est très peu exploitée. Et lorsqu’elle l’est, c’est sous la supervision attentive des agents de l’ONF. L’Office national des forêts a établi ici une gestion rigoureuse et durable. Ses agents font tout pour limiter les coupes d’arbres… Six arbres au maximum par hectare ! Mais le dérèglement climatique rebat les cartes…

En 2020, les scientifiques de l’Université de Leeds montrent qu’à une température de 32 degrés en moyenne la journée, les forêts tropicales humides pourraient franchir un point de bascule et devenir une source d’émission de CO2 ! Au-delà de 32 degrés, les végétaux transpirent et n’ont plus assez d’eau pour survivre. Dans cette situation, l'issue est inévitable : les arbres meurent et libèrent, dans l’atmosphère, tout le CO2 qu’ils ont stocké… La forêt, gardienne de la planète, pourrait ne plus jouer son rôle et contribuer au réchauffement planétaire.

Mais la forêt n’est pas la seule préoccupation des scientifiques et des élus. Le long des côtes fluviales et littorales, les aléas du climat causent déjà des dégâts. Dans la commune de Grand Santi, installée sur les berges du fleuve Maroni, la population essuie, depuis 2020, de violentes inondations… Pour Félix Dada, le maire, il faut absolument mettre à l’abri les habitants qui vivent au plus près du Maroni. Volontariste, il lance un vaste chantier pour déplacer les populations. Son idée, créer des écoles sur les hauteurs pour favoriser le déménagement des familles. Et ça fonctionne !

Même enjeu pour les habitants du littoral de Kourou, commune du centre spatial ! Ici, l’habitat est fragilisé par la progression d’un banc de vase qui, vue du ciel, forme une longue traînée marronnasse… Un banc qui empêche la houle de venir frapper la côte et les maisons qui se trouvent à l’arrière de la plage. Dès qu’il disparaît, les jours de tempête, les maisons ne sont plus protégées et la mer s’infiltre dans les rues. Avec la montée des eaux, les habitations, situées en première ligne, vont devoir être démolies. Pas simple car les propriétaires rechignent à abandonner leur maison et leurs souvenirs.