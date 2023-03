"A13 : les secrets de l'autoroute de Normandie" mardi 21 mars 2023 sur RMC Découverte

Mardi 21 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "A13 : les secrets de l'autoroute de Normandie" réalisé par Jean-François Meplon.

Chaque jour, 200 000 véhicules empruntent l’autoroute A13 qui relie Paris à Caen, desservant aussi les célèbres plages de Normandie. Longue de 225 kilomètres, l’autoroute de l’Ouest comme on l’appelle, longe la Seine, serpente sous des collines, traverse des forêts, surplombe des vallées et emprunte tunnels et viaducs pour lesquels les ingénieurs accomplissent de véritables prouesses technologiques et architecturales.

L’autoroute A13, la première de toutes les autoroutes françaises, est en chantier permanent pour l’entretenir, la mettre à niveau des nouvelles normes écologiques ou l’adapter à un trafic routier en constante progression.

Bientôt, la plus ancienne de nos autoroutes sera même l’une des premières de France où les automobilistes pourront circuler sans s’arrêter aux postes de péages. Des kilomètres de bitume seront ainsi rendus à la nature, l’équivalent de quarante terrains de foot ! Une innovation qui permettra une circulation plus fluide, mais aussi des gains de temps et de carburant.

Dans les secrets de la première autoroute. Une immersion au coeur d’une mégastructure ancienne, et pourtant tellement moderne : prenez la route de l’A13, mardi 21 mars 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.