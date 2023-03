"Titans mécanic : engins XXL dans les Alpes" : 4ème épisode mercredi 29 mars sur RMC Découverte

Mercredi 29 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 4ème et dernier épisode de la série documentaire inédite "Titans mécanic : engins XXL dans les Alpes".

Chaque jour, sur le domaine de la Plagne, ces mastodontes d’acier, taillés pour affronter des conditions extrêmes flirtent avec le vide ! Mais ces dameuses ne pourraient pas fonctionner sans des passionnés, qui les conduisent, les réparent et les construisent.

Épisode 4 Travaux et livraison sous haute tension

Journée cruciale chez CM Dupon, la dameuse électrique est enfin prête ! Il va falloir la livrer à la Plagne mais rien ne va se passer comme prévu. Leur prototype est plus lourd que les machines thermiques. Son chargement puis son déchargement dans une station pleine à craquer se transforment en véritable cauchemar logistique. Les équipes de la petite PME devront garder leur sang-froid et improviser à toutes les étapes de cette journée sous haute tension.

A la Plagne, la fin de saison approche, et nos dameurs s'attaquent aux sommets de la station. Grégory se lance dans la pente du glacier de la Plagne, à 3250 mètres d'altitude... et très vite il manque de perdre le contrôle des opérations. Ses collègues doivent ouvrir une route de 20 kilomètres pour que des engins de BTP accèdent au sommet de la montagne pour de grands travaux d'été. Ils n'ont que 15 jours pour dégager la piste recouverte par plus de 100 000 mètres cubes de neige. Jacky, de son côté, prépare l'avenir et forme la prochaine génération de dameurs de la Plagne.