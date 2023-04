"La case du siècle" : « L'ange de Dien Bien Phu », dimanche 2 avril 2023 sur France 5

À voir ou à revoir dans "La case du siècle" dimanche 2 avril 2023 à 22:55 sur France 5 « L'ange de Dien Bien Phu », qui retrace l'incroyable acte de courage de Geneviève de Galard.

1954. Guerre d’Indochine.

Suite à l’accident de son avion, Geneviève de Galard se retrouve coincée dans l’enfer du camp retranché de Dien Bien Phu. Cette jeune infirmière française, va, pendant près de deux mois, soigner et soulager, sous la terre, avec abnégation et douceur, des centaines de soldats. Et puis, après le désastre militaire, quand tout sera fini, elle va refuser d'être libérée par les vainqueurs tant que les blessés ne seront pas tous rapatriés.

Cet incroyable acte de courage et de dévouement va faire de Geneviève de Galard une légende vivante. Les militaires vont la décorer, les médias l’encenser et les politiques de tous bords tenter de le récupérer. Elle va involontairement devenir l’un des enjeux idéologiques de la Guerre Froide et de la décolonisation.

Trop modeste, elle s’effacera pendant cinquante ans derrière les blessés et les victimes de cette bataille, affirmant toujours que sa célébrité la dépassait totalement.

Mais comment forge-t-on un mythe ?

Document de Claire l'Hoer réalisé par Laurent Bergers.