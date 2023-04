À découvrir sur France 5 mardi 4 avril 2023 à 21:00, le documentaire inédit "On n'est pas sortis de la ferme auberge" réalisé par Rébecca Boulanger.

En France, c’est la formule gagnante de tous les derniers salons du tourisme. Les fermes-auberges sont plébiscitées par les vacanciers en quête de nature et d’authenticité. Il faut dire que plus de 4 touristes sur 5 prêtent dorénavant une attention particulière à la préservation des sites et aux produits du terroir. Une tendance qui s’inscrit également dans une dimension forte de consommation saine et durable… Mais qu’est-ce qu’une ferme auberge aujourd’hui ?

D’après les labels existants, il s’agit d’une exploitation agricole qui propose un service de restauration, avec un minimum de 51% des produits provenant de la ferme. Le reste doit être obligatoirement local.

Pour découvrir l’univers des 8 000 fermes-auberges implantées sur notre territoire, leur histoire et leurs enjeux, ce document va vous faire partager le quotidien de quelques familles d’agriculteurs-restaurateurs. Dans les Vosges, où a grandi ce modèle de soutien à l’agriculture, dans le Gard ou encore en Corse, nous irons à la rencontre de ces paysans-cuisiniers. Nous irons même jusqu’en Croatie, qui grâce, à des fermes-auberges très authentiques, tente de créer une alternative au tourisme de masse qui défigure le pays.

Mais derrière ces décors fermiers enchanteurs se cachent parfois des réalités plus complexes. Car il n’est pas toujours facile de concilier cette double activité d’agriculteur et de restaurateur tout en conservant l’authenticité promise aux touristes séduits par le tourisme vert...

Voyage au cœur de notre terroir, à la découverte des fermes-auberges, des saveurs authentiques et au son d’accents particulièrement colorés !