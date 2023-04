"Le règne animal, les jeux de l'amour" sur France 5 lundi 10 avril 2023 (vidéo)

Lundi 10 avril 2023 à partir de 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de série documentaire "Le règne animal, les jeux de l'amour" : « Aux yeux de tous » et « Une affaire de tempo ».

Sur notre planète, un seul et même défi rassemble tous les animaux.

Cette série révèle les stratégies fascinantes qu'ils déploient pour chercher le partenaire idéal. Combats, numéros de charme ou ruses, femelles et mâles rivalisent d'ingéniosité pour trouver l'amour et donner la vie. Des forêts profondes aux déserts les plus arides, des terres arctiques aux prairies de nos campagnes, partons à la découverte d'espèces rares et de comportements extraordinaires.

21:00 Épisode 3 Aux yeux de tous

La Namibie, en Afrique de l'Ouest. Ce paysage hostile impose des règles impitoyables à ses rares résidents.

Les autruches peuplent ce désert immense depuis soixante millions d'années et elles ont su développer des tactiques de séduction remarquables. Les mâles doivent démontrer des capacités hors pairs pour s'attirer les faveurs d'une femelle. Un jeune prétendant a tenté de renverser le chef de son groupe par la force mais, vaincu, il est banni du territoire. Il décide de repartir à la conquête de femelles célibataires.

Dans les déserts, les savanes et les plaines, les défaites comme les succès sont exposées aux yeux de tous. Dans le Serengeti, les zèbres vivent en troupeaux immenses, ce qui les protège face aux nombreux prédateurs. Mais, pour les mâles, la menace vient aussi de l'intérieur. Dès qu'une femelle est fertile, tous les étalons le flairent. Alors, pour maintenir l'unité de sa famille et garder les faveurs des femelles, un mâle va devoir se battre et dissuader ses concurrents.

21:50 Épisode 4 Une affaire de tempo

Dans la savane africaine, les crapauds-buffles donnent de la voix pour attirer les femelles. Pour eux, tout est affaire de tempo : s'ils veulent séduire une femelle et se reproduire, ils doivent anticiper l'arrivée des pluies. Les étangs formés par les pluies saisonnières deviennent des arènes où les males s'affrontent dans une compétition sans merci.

Des oiseaux très rares des hauts plateaux de Patagonie, les grèbes mitrés, se livrent à des parades amoureuses uniques. Avant de sceller leur union, les couples s'engagent dans des ballets étonnants. Mais les femelles doivent d'abord prouver leurs talents de danseuses et vont même jusqu'à offrir des plantes en cadeaux aux mâles. Pourtant, la séduction peut aussi parfois être fatale. C'est alors un jeu à la vie et à la mort.

Ainsi, en Alaska, les saumons rouges remontent les fleuves pour pondre à l'endroit de leur naissance. Mais, pour les femelles, c'est un voyage sans retour. Elles bravent les grizzlis et les phoques, et se battent pour donner naissance à la prochaine génération, jusqu'à leur dernier souffle.