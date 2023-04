"Mega Factories" chez LEGO, Coca-Cola et IKEA lundi 10 avril 2023 sur RMC Découverte

Lundi 10 avril 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir trois numéros de "Mega Factories" consacré à LEGO, Coca-Cola et IKEA.

"Mega Factories" vous propose de pénétrer dans les coulisses des entreprises industrielles les plus légendaires au monde, que leur secteur d'activité soit celui de l'automobile, des sodas ou des boissons alcoolisées, des motocycles, des jouets ou encore de l'ameublement etc...

Poussez la porte des usines de ces grandes marques, suivez toutes les étapes de fabrication et de production et regardez les produits prendre forme progressivement dans un processus méticuleux sous les mains expertes des gens qui l'assemblent.

21:10 LEGO

C'est le jeu de construction le plus célèbre du monde : les bambins passent plus de 5 milliards d'heures par an à jouer aux LEGO. Mais construire des jouets simples et modulables est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.

Suivez les différentes phases de recherches, de développement et d'ingénierie qu'ils impliquent.

22:05 Coca-Cola

Entrez dans les laboratoires Coca-Cola guidés par les chimistes et les ingénieurs qui conçoivent de nouvelles boissons. Le concentré de Coca-Cola est produit dans seulement 30 endroits dans le monde et envoyé ensuite dans 900 usines où y sont ajouté de l'eau et des édulcorants. Comment cette gigantesque production est-elle organisée ? Comment les bouteilles usagées sont transformées en bouteilles estampées Coca-Cola dans la plus grande usine de recyclage de bouteilles au monde en Caroline du Nord ?

Suivez des employés à tous les stades de la production, ainsi que les 4 générations successives qui ont travaillé dans la première usine au Tennessee.

23:00 IKEA

Posez un nouveau regard sur l'entreprise d'ameublement IKEA, en entrant dans ses usines pour suivre toutes les étapes de fabrication et de production. Pour répondre à la demande et fournir plus de 10 000 articles, les fournisseurs sont présents dans 54 pays.

Découvrez les usines polonaises et suédoises qui les produisent. Quelles technologies utilisent-elles ?