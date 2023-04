"Abus sexuels - Péché mortel dans l'Église" mardi 11 avril 2023 sur ARTE dans Thema

En France et en Allemagne, la parole des personnes abusées sexuellement par des prêtres se libère et se fait entendre depuis le début des années 2000. Au travers de témoignages de victimes et de responsables catholiques, ce documentaire, diffusé mardi 11 avril à 20:55 sur ARTE, décrypte les rouages d’un système criminel.

Depuis une vingtaine d’années, la contestation grandit contre les abus sexuels commis à grande échelle au sein de l’Église catholique. Pourtant, aujourd’hui encore, rares sont les victimes à témoigner à visage découvert. En Allemagne, il a fallu attendre 2010 pour briser le tabou : d'anciens élèves d’un collège catholique berlinois racontent alors avoir été agressés par des pères jésuites. Soudain, l’argument de "cas isolés" ne tient plus et de nombreuses autres affaires éclatent au grand jour. En France, l'Église a fait preuve, jusqu'à récemment, d'une profonde indifférence à l'égard des victimes, comme l’a illustrée l’affaire "Bernard Preynat". Ce dernier, responsable de la formation des scouts en banlieue lyonnaise pendant vingt ans, a reconnu, lors de son procès en 2020, avoir abusé sexuellement jusqu'à cinq garçons par semaine au cours de cette période – ce qui représenterait entre 3 000 et 4 000 victimes, selon un avocat des parties civiles. Ancien juge ecclésiastique à Lyon, le père Vignon a demandé publiquement la révocation du cardinal Barbarin, l’accusant d’avoir laissé agir le père Preynat durant des années. Ce prêtre "rebelle" a depuis été démis de ses fonctions et exilé dans le Vercors. Institution en crise Comment l’Église catholique a-t-elle pu échouer ainsi à protéger ses ouailles ? Des victimes, une ancienne religieuse devenue théologienne et docteure en philosophie, ainsi que des responsables catholiques accusés d’avoir mal géré des affaires de violences sexuelles témoignent. Entre stratégies de dissimulation, lenteur des enquêtes et indemnisations encore balbutiantes, ce documentaire pointe les dérives d’une institution en crise, que Matthias Katsch, fondateur d’une association de victimes, compare à une "structure mafieuse".

0 Partages



Partager