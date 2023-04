"Jacques Tati, tombé de la lune" sur Culturebox mardi 11 avril 2023 - Vidéo

À voir ou à revoir sur Culturebox mardi 11 avril 2023 à 21:10, le documentaire "Jacques Tati, tombé de la lune" écrit et réalisé par Jean-Baptiste Péretié, narré par Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française.

La folle ascension et la chute de Jacques Tati, génie de la comédie, acteur, metteur en scène et athlète du rire. Ou comment l’inventeur du mythique Monsieur Hulot fit rire la France entière, puis le monde, volant de succès en succès, s’élevant toujours plus haut, jusqu’à frôler d’un peu trop près le soleil...

La vie artistique de Jacques Tati, de ses débuts dans le music-hall à ses derniers feux. Un premier long-métrage bricolé qui triomphe après une année entière pour trouver un distributeur… L’invention d’un personnage lunaire, qui entre tout droit dans l’histoire du cinéma… Un Prix spécial du jury à Cannes et l’Oscar à Hollywood… Puis un projet monstre. Un décor gigantesque, un tournage de trois ans, une tempête, des banquiers qui s’impatientent, un objectif saisi en plein tournage, une maison hypothéquée… Pour aboutir à un chef-d’œuvre. Et à un naufrage financier. Alors, la société liquidée, les films mis sous séquestre… Mais des projets jusqu’au bout.

Un documentaire tout en archives, composé d’extraits de ses films et d’images inédites de Jacques Tati au travail.