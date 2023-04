"Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies" : dernier épisode jeudi 13 avril 2023 sur RMC Story

Jeudi 13 avril 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 6ème et dernier épisode de "Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies".

Parmi les 400 000 exploitations agricoles en France, partez en immersion dans le quotidien haut en couleurs de 12 familles d’agriculteurs Français mais également Belges. Entre défis personnels et enjeux professionnels, ils nous ouvrent les portes de leurs fermes, mais aussi de leurs coeurs !

Leur point commun : ils sont célèbres dans leur région, et parfois même, dans toute la France ! Par leur singularité, parce qu’ils ont participé à des reportages ou des émissions de télévision, parce qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, ils ont su se démarquer

Leurs métiers sont divers et variés, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, forestiers, mais tous vivent de leurs terres et sont entrepreneurs. Avec toutes les difficultés que cela englobe : problèmes financiers, météo, catastrophes écologiques, accidents, machines en panne ou animaux malades. Ils vont devoir redoubler d’efforts, ou même parfois trouver des stratégies afin de sauver leur exploitation dont certains héritent depuis 500 ans !

Entre joie, éducation des enfants et moments forts dans leurs vies, nous suivrons leurs histoires en temps réel et totale immersion. Dans une époque difficile, en temps de COVID, où tout est remis en question et où l’agriculture est le centre de beaucoup d’attention, et de débats parfois tumultueux, nos familles d’agriculteurs sont prêtes à relever tous les défis !

Épisode 6 Un nouveau départ.



Pour ce dernier épisode, Claire et Sébastien se rendent au Salon de l’Agriculture. Leur objectif : vendre 3 000 pots en 10 jours pour rentrer dans leurs chiffres, dont 500 pots de leur nouvelle recette de pâté. Les visiteurs seront-ils au rendez-vous ?

Sébastien, qui vient tout juste de quitter son métier de mécanicien agricole va- t-il réussir à prendre ses marques ?

Bastien et Sarah sont également au salon. L’occasion pour Bastien de mettre un visage sur les 380 000 personnes qui le suivent au quotidien. Comment va se passer cette rencontre avec ses abonnés.?

De son côté, Sarah pourrait bien faire une rencontre déterminante pour son avenir professionnel ...

Pour Emmanuelle et Yoann, c’est le jour J : l’inauguration de leur pergola. Le stress est à son comble ! Ils attendent 30 personnes dont le fameux distributeur américain. Seront-ils prêts à temps pour accueillir leurs convives ?

Du côté de l’Allier, Guillaume et Tom ouvriront leur nouvelle boutique prévu pour acceuillir un plus grand nombre de personne à la ferme.

Agathe et Yannick, ostréiculteurs du Cap Ferret, ont eu aussi atteint leur but.: l’ouverture d’une cabane de dégustation. Cela se passera-t-il comme prévu ?

Pour Virginie c’est l’heure de la mise en bouteille ! Espérons que tout se passe bien car la viticultrice pourrait bien perdre 30 000 bouteilles...

Enfin, du côté de Denis et Saliha, c’est l’heure des présentations entre Eliot et son nouveau petit frère ! Comment le couple va-t-il gérer l’arrivée de ce nouveau bébé ?

Embarquez pour cet ultime épisode inédit de "Familles d’agriculteurs : au plus près de leurs vies" à découvrir le jeudi 13 avril 2023 à 21:10 sur RMC Story.