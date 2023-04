"La violence antiqueer" : Témoignages à découvrir sur ARTE ce mardi 11 avril à 22:25

En dépit des avancées, le chemin est encore long pour que cessent les violences contre les personnes LGBTQIA+. Entre la France et l’Allemagne, des victimes de "queerphobie" confient leur expérience, pour que la honte change de camp, dans un document inédit diffusé ce mardi 11 avril à 22:25 sur ARTE.

Insultes homophobes ou transphobes, outing forcé, cyberharcèlement, menaces de viol ou de mort, jusqu’aux agressions et aux meurtres… Malgré les avancées sociales et législatives de ces dernières décennies, les actes haineux envers les personnes LGBTQIA+ demeurent une triste réalité, et connaissent même une recrudescence avec la banalisation des discours d’extrême droite.

La violence physique n’est que la partie émergée de l’iceberg : pour celles et ceux qui la vivent, la "queerphobie" se niche partout, notamment dans les incessantes microagressions subies au sein de la famille, au travail ou dans l’espace public, suscitant un sentiment d'insécurité, mais aussi de honte ou d’illégitimité, qui dissuade les victimes de porter plainte.

Elle sont de plus en plus nombreuses à décider toutefois de donner de la voix pour dénoncer les discriminations insidieuses et les violences qu’elles subissent.

Ouvrir les yeux

Entre la France et l’Allemagne, ce documentaire compile les témoignages poignants de personnes ordinaires qui racontent leur vécu, souvent traumatique : Charlotte et Linda, qui ont été brutalisées en plein jour sous les yeux de leur fille ; Max, lycéen pris pour cible par un cyberharceleur anonyme ; Arnaud, victime d’une violente agression en plein Paris ; Tessa Ganserer, élue au Bundestag, exposée aux campagnes de haine transphobes sur Internet ; Ria et Leo, confrontées à la "queerphobie" mêlée au racisme…

Militants ou non, tous aspirent à la normalité, à la sécurité et à ce que la société cesse de fermer les yeux sur ce qu’ils subissent.