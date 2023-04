"Les plus grands mystères de l’Histoire : Nostradamus" sur RMC Story lundi 17 avril 2023

Lundi 17 avril 2023 à 21:10, RMC Story diffusera "Les plus grands mystères de l'histoire : Nostradamus", un documentaire inédit réalisé par Guillain Depardieu.

Médecin, astrologue, écrivain, Nostradamus est surtout le devin le plus célèbre de tous les temps. Son héritage, il l’a laissé dans un ouvrage devenu mythique intitulé « Les prophéties ».

Au total, l’oeuvre de Nostradamus regroupe 942 quatrains écrits dans un mélange de latin, de grec, de français et d’occitan. Au fil des pages, on découvre des prophéties le plus souvent catastrophiques censées se produire dans un futur plus ou moins proche.

Depuis plus de 450 ans, chacune de ses prophéties a fait l’objet de traductions et surtout d’interprétations. Nostradamus est aujourd’hui connu pour avoir annoncé des évènements aussi divers que la mort du Roi Henri II en 1559, le grand incendie de Londres en 1666, la Révolution française, l’arrivée au pouvoir de Napoléon, de Charles De Gaulle ou d’Adolf Hitler, la destruction des villes de Hiroshima ou Nagasaki en 1945 ou l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Quant à l’apocalypse, elle devrait arriver selon ses prévisions en 3797.

Comment ce médecin français au destin unique est-il devenu devin ? Quelles substances et quelles techniques utilisait-il pour faire naître ses visions ? Et quelles prophéties se sont vraiment réalisées ?

Pour répondre à ces questions et pour dénouer le vrai du faux, ce documentaire a réuni une équipe de 5 experts internationaux : anthropologues, historiens et archéologues. Grâce à leur témoignage, à des images de synthèse et à des reconstitutions, plongez dans le détail des prophéties les plus spectaculaires de Nostradamus et découvrez l’univers mystérieux de cet homme qui continue d’intriguer les experts du monde entier et qui reste encore aujourd’hui l’un des personnages les plus énigmatiques de l’Histoire.

Embarquez pour ce documentaire inédit "Les plus grands mystères de l’Histoire : Nostradamus" à découvrir le lundi 17 avril à 21:10 sur RMC Story.