"Planète finance" : série documentaire inédite sur ARTE mardi 18 avril 2023

Alors que le monde de la finance reste pour la plupart d’entre nous un univers parallèle opaque, décryptage d’un grand casino virtuel qui influence profondément notre existence. Une série documentaire à suivre sur ARTE mardi 18 avril à 20:55.

Rouages et paradoxes

Nébuleuse opaque de chiffres pour la plupart d’entre nous, le monde de la finance, en croissance constante, fait parler de lui lorsque les marchés connaissent des crises ou des crashs.

Pourtant, cette "planète" inconnue, dominée par le désir et la peur, mérite toute notre attention. Que révèlent les fluctuations des cours du pétrole et des autres matières premières ? Pourquoi peut-on faire fortune en pariant sur la faillite d’une entreprise ? Que recouvrent les "obligations catastrophes", ces investissements risqués amenés à prendre de l’ampleur avec le changement climatique ?

Nourrie de témoignages de traders et d’éclairages d’experts internationaux, cette ambitieuse série en six épisodes décrypte avec pédagogie les rouages et les paradoxes d’un grand casino virtuel où le cynisme est roi, et qui influence profondément notre existence.

20:55 Épisode 1 La course aux matières premières

La "planète finance" fixe le prix du marché mondial de nombreuses matières premières, par exemple les céréales, l’or ou encore le pétrole brut, dont la demande fluctuante détermine le cours. Celui-ci s’est effondré en 2020, avec les confinements successifs de la pandémie de Covid-19. Les négociants ont dû ainsi gérer une surproduction massive, les puits continuant à produire malgré l’arrêt brutal de la consommation, car leur fermeture aurait coûté trop cher. Une fois les entrepôts terrestres saturés, une part des réserves mondiales a dû être stockée dans les cuves des pétroliers en mer. L'or noir s’est vu alors quasiment relégué au rang de déchet, ses détenteurs cherchant à s'en débarrasser à tout prix, quitte à payer des acheteurs. Aux États-Unis, le prix du baril est ainsi brièvement devenu négatif.

Comment un marché peut-il dérailler à ce point, et avec quelles conséquences ?

21:45 Épisode 2 Catastrophe à vendre

Les catastrophes à venir, tout comme celles qui n’arriveront jamais, ont elles aussi leur marché. Les cat bonds (ou "obligations catastrophes") sont des produits financiers dont les cours varient selon la probabilité de voir survenir des événements cataclysmiques. Ils complètent la couverture proposée par les assurances classiques et leurs taux d’intérêt s’avèrent plus élevés que ceux d’autres obligations, en lien avec les risques encourus par leurs investisseurs. En cas de sinistre, ces derniers perdent tout, mais dans le cas contraire, ils récupèrent leur mise avec une plus-value conséquente.

Comment fonctionne ce marché ? À l’heure du changement climatique, qui en sont les grands gagnants et les perdants ?

22:35 Épisode 3 Les flambeurs d'actions

Sur les marchés financiers, certains naviguent à contre-courant, pariant sur la baisse du cours d’une entreprise qu’ils devinent surévaluée. Ces "vendeurs à découvert" gagnent ainsi là où les autres perdent. Ils cèdent des titres “empruntés” en ayant spéculé sur leur chute, avant de réaliser une plus-value en les rachetant par la suite.

Cet épisode présente le cas de trois sociétés – la compagnie flamande de reconnaissance vocale Lernout & Hauspie, le prestataire de services financiers allemand Wirecard et la chaîne américaine de jeux informatiques Gamestop – classées il y a peu au rang de "licornes", ces entreprises dont la valorisation boursière atteint ou dépasse le milliard. La chute brutale de leurs actions a entraîné de lourdes pertes pour leurs investisseurs. Qui sont les vendeurs à découvert qui en ont profité ? Leur pratique est-elle éthique ?

ARTE n'a pas communiqué pour le moment la date de diffusion des 3 derniers épisodes de cette série documentaire.