"Au fil de l'eau, le nouveau tourisme fluvial" sur France 5 mardi 25 avril 2023 - Vidéo

Mardi 25 avril 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit "Au fil de l'eau, le nouveau tourisme fluvial" écrit et réalisé par Vincent Guérin.

Avec 6 700 km de fleuves, canaux et rivières, la France dispose du plus grand domaine de voies navigables d'Europe.

Autrefois réservés au transport de marchandises, les canaux sont aujourd'hui des lieux de villégiature : on y passe les vacances sur des bateaux sans permis, on y fait du vélo, de la marche, on y ouvre des guinguettes et des chambres d'hôtes.

Le tourisme fluvial est en train de redynamiser des territoires parfois oubliés. Pour le grand public, c'est un tourisme vert. Mais la réalité n'est pas aussi idyllique. Rejet des eaux usées dans les canaux, moteurs diesel vieillissants, fuites de gasoil ou d'huile : les sources de pollution sont nombreuses.

Alors, pour s'imposer comme le fleuron du slow-tourisme et séduire de nouveaux clients, le tourisme fluvial doit de se réinventer. Quelles sont les solutions pour le rendre plus vertueux ? Enquête au fil de l'eau.