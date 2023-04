Lorie Pester arrive sur RMC Story à la présentation de "Brisons le tabou !", une série documentaire inédite

La chaîne RMC annonce l'arrivée sur son antenne de Lorie Pester qui présentera une nouvelle collection documentaire inédite : "Brisons le tabou !".

Lorie Pester, chanteuse et comédienne, devient l’incarnante d’une nouvelle collection de documentaires "Brisons le tabou !" centrée sur les femmes et les problématiques qui les touchent au quotidien.

Ce nouveau programme, produit par 17 Juin (Gaëlle Chauvin et Diana Rapuch) et réalisé par Clémentine Brault et Adeline Floch, sera diffusé prochainement sur RMC Story et la plateforme RMC BFM Play avec des contenus inédits sur les réseaux sociaux de la chaîne.

Pour Stéphane Sallé de Chou – Directeur Général Pôle Entertainement Altice Media : « RMC Story et l’ensemble des équipes sont heureuses d’accueillir Lorie Pester sur notre chaîne. Grâce à ce programme et à la bienveillance de Lorie, nous allons pouvoir traiter la santé des femmes et aborder des thématiques trop peu souvent évoquées. Il s’agit d’une nouvelle collection de documentaires servicielle et populaire que nous sommes fiers de proposer à nos téléspectateurs prochainement ».

Pour Benoît Thevenet - DGA des documentaires et magazines France - Newen Studios : « Ce projet nous donne trois fois l’occasion de nous réjouir : parce que nous avons eu le plaisir de travailler avec Lorie Pester qui avec douceur et complicité a su recueillir de magnifiques témoignages, car nous ouvrons là une série de documentaires qui s’inscrivent parfaitement dans l’ADN de 17juin : parler sans détours de sujets que d’autres n’osent pas aborder, et enfin parce que ces documentaires permettent de placer la santé des femmes au coeur des enjeux de société ».