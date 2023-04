"Nausicaa, Paris : la techno des aquariums XXL" sur RMC Découverte lundi 1er mai 2023

Lundi 1er mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Nausicaa, Paris : la techno des aquariums XXL" réalisé par Alex Gary.

Le monde aquatique fascine les Hommes depuis des générations. De nombreux aquariums permettent aujourd’hui d’en découvrir toute sa beauté et toute sa variété. En France, on compte plus d’une cinquantaine de bassins ! Lieux de loisirs par excellence, les aquariums ne sont pas moins des constructions exigeantes, ingénieuses et spectaculaires.

Récréer un petit océan visible par tous, avec tout un écosystème à reproduire fidèlement, pour permettre le bon développement et la préservation des espèces, représente une tâche ardue et intransigeante ! Les aquariums français ont souvent redoublé d’ingéniosité pour être toujours plus performants, dans le but d’être les garants de cette biodiversité aujourd’hui en difficulté.

Véritables prouesses technologiques, les aquariums français démontrent un savoir-faire unique. Bassins, baies vitrées, alimentation en eau, filtration, la logistique d’un aquarium ne supporte pas l’approximation.

En France, se trouve l’aquarium le plus grand d’Europe. Nausicaa, le centre de la mer situé à Boulogne sur Mer, qui possède un bassin gigantesque de près de 10 000 m3 ! Quant à l’aquarium de Paris, il est tout simplement le plus vieux au monde. Après plusieurs années de travaux, il est devenu l’un des plus visités de France et son système d’alimentation en eau en circuit fermé est l’un des plus sophistiqué d’Europe. Enfin, c’est une première mondiale qui a eu lieu à Océanopolis à Brest, avec l’abyssbox, un aquarium capable de récréer la pression des abysses pour y héberger des espèces des profondeurs.

Plongez à la découverte du monde aquatique au travers d’un tour de France des aquariums XXL, lundi 1er mai 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.