"Après la météorite, le monde des survivants" sur France 5 jeudi 4 mai 2023 - Vidéo

Jeudi 4 mai 2023 à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera dans "Science grand format" de découvrir le document inédit « Après la météorite, le monde des survivants » signé Thomas Cirotteau et Eric Pincas.

Il y a 66 millions d’années, un astéroïde de 14 km de diamètre frappe la Terre. Le cataclysme généré par le choc fait disparaître plus de 75 % des espèces vivantes (faune et flore). Les dinosaures, dont le règne dure depuis 150 millions d’années, sont anéantis. De ce chaos va naître un autre monde, celui que nous connaissons aujourd’hui. Une nouvelle ère s’ouvre au cœur de laquelle naîtront les humains quelques millions d’années plus tard. Mais une question demeure. Sur cette terre jonchée de cendres et de débris, comment la vie a-t-elle trouvé le chemin du renouveau ?

Depuis 1822 et la découverte du premier fossile de dinosaure, cette question intrigue la communauté scientifique. Personne n’avait encore identifié la clé du mystère. Des centaines de spécialistes ont sondé le sol de par le monde, espérant pouvoir décrypter cette énigme, sans succès jusqu’à présent…

Pour la première fois dans l’histoire de la science, un paléontologue américain, Tyler Lyson, est parvenu à ouvrir le coffre aux trésors. Dans un désert aride du Colorado situé à 100 km au sud de Denver, lui et son équipe ont mis au jour des dizaines de fossiles de mammifères, de tortues, de crocodiles et de plantes. Ces vestiges exceptionnels racontent le premier million d’années après la catastrophe.

Filmé au jour le jour dans les ravins de Corral Bluffs, dans les laboratoires du musée de Denver, du centre spatial Lockheed Martin, de l’université d’Édimbourg ou de Cambridge, ce documentaire retrace cette formidable épopée scientifique. La caméra suit le quotidien de cette jeune équipe de spécialistes animée par une soif intarissable de connaissance. Le froid, le vent, la poussière, rien ne parvient à barrer la route de ces infatigables aventuriers du passé. Leur persévérance et leur bonne humeur viennent à bout de toutes les difficultés et de tous les obstacles.

Grâce à leurs découvertes, ces scientifiques percent le secret de la résilience de la vie. Cette co-évolution, un système de connexions entre la faune et la flore, alimentée par des oscillations progressives du climat a permis à de nouvelles espèces de voir le jour. Elles vont partir à la conquête des continents. Toutes les espèces actuelles sont les descendantes de ces survivants.