"Air cocaïne : la vraie histoire" sur W9 mercredi 10 mai 2023 - Video

Mercredi 10 mai 2023 à 21:05, Nathalie Renoux vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le documentaire "Air cocaïne : la vraie histoire - Que s'est-il vraiment passé ?"

19 mars 2013, Punta Cana en République Dominicaine. Le Falcon 50 s'apprête à décoller pour rejoindre Saint-Tropez. À bord de l'appareil se trouvent quatre Français : Pascal Fauret et Bruno Odos, les pilotes, Alain Castany, apporteur d'affaires, ainsi que Nicolas Pisapia, passager. Ils ne le savent pas encore, mais ils n'atteindront jamais le sud de la France.

Quelques minutes avant le départ du vol, les policiers dominicains interceptent le Falcon. Cette nuit-là, la brigade des stupéfiants va réaliser l'une des plus gros saisies de drogue de l'histoire. Dans les 26 valises en soute et dans le salon VIP de l'appareil, les policiers découvrent 700 kilos de cocaïne, d'une valeur marchande de plus de 20 millions d'euros. Les enquêteurs filment l'opération spectaculaire, digne d'une scène de polar hollywoodien.

Convaincues d'avoir pris en flagrant délit un important réseau international de trafiquants de drogue, les autorités dominicaines arrêtent les quatre Français. Ils seront condamnés à vingt ans de prison. Des peines qui devaient, à priori, signer l'épilogue d'une affaire hors norme.

Seulement, les quatre condamnés clament leur innocence et se disent victimes d'un coup monté. Alors, que s'est-il vraiment passé ?