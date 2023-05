"Les parcs d'attractions prÃ©fÃ©rÃ©s des FranÃ§ais" de retour sur Gulli mercredi 10 mai 2023 - VidÃ©o

À partir du ercredi 10 mai 2023, Gulli proposera chaque semaine à 21:05 de nouveaux épisodes inédits de la série documentaire "Les parcs d'attractions préférés des Français" présentée par Camille Cerf.

Après l’engouement autour des premiers numéros de ce magazine lancé à l’été 2022, Camille Cerf revient pour les beaux jours.

Avec ces nouveaux numéros inédits, elle emmène les téléspectateurs au cœur de nouveaux parcs d’attractions qui ne cessent d'attirer les foules. Dans le monde entier, ce sont des centaines de millions de visiteurs qui sont accueillis chaque année dans ces machines à rêves, mais quelle est leur recette du succès ? Camille Cerf vous dit tout !

L’univers spectaculaire des parcs aquatiques à sensations

Pour ce nouveau numéro, Camille Cerf plonge les téléspectateurs de Gulli dans l’univers spectaculaire des parcs aquatiques à sensations. Entre piscines à vagues, descentes rapides en bouées et toboggans géants, les centres de loisirs nautiques se livrent à une véritable bataille pour attirer toujours plus de clients.

Parmi eux, le « Beach Park » au Brésil : un domaine tropical de 17 hectares avec 4 hôtels, 12 piscines et l’un des toboggans les plus hauts du monde culminant à 50 mètres. La descente se fait à plus de 100 km/h ! Entre capsules en chute libre et flash mob, tout est pensé pour créer la surprise et faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Puis, direction l’Allemagne à 60 km au sud de Berlin pour une immersion au « Tropical Island ». Cette bulle géante mesurant 360 m de long et 107 m de haut est aujourd’hui le plus grand parc intérieur au monde. Les 7 hectares ont été transformés en lagons, cascades, plages et forêt tropicale où se baladent des animaux en liberté.

Enfin, toujours en Allemagne, cap sur « Rulantica », le nouvel univers aquatique d‘Europa Park. Cette île mystérieuse d’une superficie de plus de 32 000 m² abrite des décors spectaculaires qui plongent les visiteurs dans la mythologie scandinave avec des toboggans tous plus impressionnants les uns que les autres.

Bienvenue au cœur des parcs aquatiques les plus fous au monde !