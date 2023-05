"Chercheurs d'opale" saison 6 : les épisodes 7 & 8 sur RMC Découverte dimanche 14 mai 2023

Dimanche 14 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 6ème saison de la série documentaire "Chercheurs d'opale".

Les mineurs les plus coriaces d´Australie sont de retour à la poursuite de la reine des pierres précieuses : l´opale. Ceux qui recherchent la gemme convoitée doivent faire face à l´apocalyptique outback australien, où les risques sont énormes, mais les récompenses encore plus grandes.

21:10 Épisode 7 Une aiguille dans une botte de foin



Les Mooka Boys parviennent enfin à rendre leur foreuse d'exploration opérationnelle après deux ans de travail, mais un investisseur potentiel menace de se retirer après avoir découvert le peu de progrès réalisés par l'équipe dans le domaine de l'exploitation minière.

L'épopée des Blacklighters, qui cherchent à atteindre des tunnels riches en opales à 15 mètres sous terre, continue de perdre de l'argent, et Xavier, le nouveau mineur, doit venir à la rescousse pour dénicher de l'opale dans des centaines de tonnes de saletés.

Sofia, de l'Opal Whisperers, est suspendue de façon précaire au mur d'un puits de dix mètres et Isaac découvre une noix de Yowah unique en son genre, avec un motif d'opale en forme d'étoile à six branches et des couleurs vibrantes sur toute la surface.

22:05 Épisode 8 Première vente



Angel risque de faire une chute mortelle dans d'immenses vides situés juste sous la surface, tandis que l'équipe met involontairement à jour des puits cachés.

Après un an de fouilles, les Blacklighters parviennent enfin à percer le niveau de l'opale et découvrent des créatures marines opalisées dans un ancien fond marin.

Xavier, 16 ans, tente sa première vente d'opale, d'une valeur potentielle de 70 000 dollars

Luca, la fille de Chris, rejoint les Cheal alors qu'ils se rapprochent de leur plus grosse prise d'opales, mais l'opale qu'ils ont extraite est creuse et sans valeur, ce qui menace de faire dérailler leur quête de richesse.