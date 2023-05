"Biodiversité : laisser faire ou planifier ?" sur ARTE samedi 13 mai 2023

Et si, plutôt que de laisser la nature reprendre ses droits, un interventionnisme raisonné était la clé pour préserver la biodiversité ? Un étonnant tour d’horizon des deux côtés du Rhin à découvrir sur ARTE ce samedi 13 mai à 22:15.

Malgré les efforts déployés ces dernières décennies pour protéger la faune sauvage, la perte de biodiversité reste alarmante en Europe. Comment œuvrer pour la protéger ?

Si certains préconisent de "laisser faire la nature", le travail de nombreux écologistes et chercheurs va pourtant à rebours des idées reçues : selon eux, la protection des espèces menacées exige fréquemment, au contraire, une intervention humaine – à condition qu’elle soit raisonnée et respectueuse du milieu. Car laisser des terrains en friche peut s’avérer contre-productif ? à l’image de la forêt de Chizé, en Nouvelle-Aquitaine, où l’arrêt des coupes d’arbres a fait fuir plusieurs espèces de serpent qui s’y plaisaient auparavant.

"Arches de Noé"

Des plus simples aux plus ambitieux, les projets ne manquent pas pour illustrer ce que peut l’intervention humaine pour préserver la richesse de la faune et de la flore, dans des paysages encore dominés par l’agriculture intensive.

Dans le parc national de l’Eifel, dans l’ouest de l’Allemagne, la création de prairies grâce au défrichage permet d'attirer des animaux – comme certains papillons rares – qui ne survivraient pas dans un milieu forestier. Près du lac de Constance, un ornithologue est parvenu à recréer des zones humides, véritables "arches de Noé" au milieu des déserts écologiques liés aux monocultures.

En Normandie, des paysans replantent les haies jadis ravagées par le remembrement, dans lesquelles prospère un coléoptère qui pourrait redevenir un précieux allié des agriculteurs…

Un enthousiasmant panorama de projets menés en Allemagne et en France pour protéger la nature et favoriser le retour d’espèces que l’on croyait perdues.