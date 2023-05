"Les trésors perdus de la Vallée des Rois" : 2 épisodes à revoir sur RMC Découverte vendredi 19 mai 2023

Vendredi 19 mai 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire "Les trésors perdus de la Vallée des Rois".

L'Egypte, berceau des plus incroyables trésors archéologiques de la planète. Ses étendues désertiques abritent les secrets d'une ancienne civilisation.

Pour la toute première fois des caméras ont été autorisées à suivre ces chercheurs dans leurs fouilles, déterrant des secrets enfouis et faisant des découvertes qui pourraient nous mener à réécrire l'histoire de l'Egypte Antique.

21:10 Le secret des reines d'Égypte

Les archéologues tentent de comprendre comment les anciennes reines égyptiennes ont établi leur règne dans un monde dominé par les hommes. Entrez dans une pyramide inconnue à la recherche de la chambre funéraire d'une mystérieuse reine qui aurait régné il y a 4 500 ans.

Les archéologues enquêtent sur l'une des rares femmes à avoir atteint le rang de pharaon et découvrent le rôle surprenant que la reine Néfertari a joué dans l'accession au pouvoir de Ramsès II.

22:05 L'avènement des momies

Des archéologues tentent de rassembler des preuves sur l'un des plus grands mystères de l'Égypte antique : l'émergence de la momification. Ils enquêtent sur ce qui pourrait bien être la plus ancienne momie jamais enregistrée et pénètrent dans un tombeau immaculé pour comprendre comment la momification a pu dépasser les frontières temporelles de la civilisation égyptienne.